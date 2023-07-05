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  • Ненасытец, Гадючий, Кодацкий и Сурской: какие пороги были на Днепре и почему так назывались (ФОТО)

Ненасытец, Гадючий, Кодацкий и Сурской: какие пороги были на Днепре и почему так назывались (ФОТО)

Вчера 17:29
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Пороги на реке Днепр образовались от выхода горных пород в русло воды. Между городами Днепр и Запорожье по подсчетам историков было 9 порогов. Все они затрудняли судноплавство. Чтобы переправиться с одного берега на другой нужно было знать насколько глубоко находится порода под водой и насколько лодка, груженая людьми, грузов и прочим будет ли доставать дном до камней и насколько крутое течение в этот день.

Новости Днепра про Ненасытец, Гадючий, Кодацкий и Сурской: какие пороги были на Днепре и почему так назывались (ФОТО)

В Днепре через пороги переправляли лоцманы. Жили они на берегу реки, в поселении Лоцманка и Каменка и были освобождены от военной службы и налогов. Но в 1932 году почти все пороги были затоплены из-за строительства ДнепроГЕСа.

Новости Днепра про Ненасытец, Гадючий, Кодацкий и Сурской: какие пороги были на Днепре и почему так назывались (ФОТО)

Общая протяженность порогов и каменных гряд между городами Днепр и Запорожье составляла порядка 75 км.

Так, Кодацкий порог находился рядом с поселком Старые Кодаки. При нем было поселение лоцманов.

Новости Днепра про Ненасытец, Гадючий, Кодацкий и Сурской: какие пороги были на Днепре и почему так назывались (ФОТО)

Еще один порог – Сурской, находился неподалеку Кодацкого, территориально сегодня напротив него расположено село Волосское.

Лоханский порог получил свое название из-за внешнего вида. Вода в нем плескалась как в лохани. перепад воды в пороге составлял 1,6 метра, в то время как перепад воды Сурского порога составлял полметра. Находился он в районе нынешней Лоханской балки.

Звонецкий порог находился в районе одноименного села в Солонянском районе.

Вольный еще называли Гадючим порогом, поскольку рядом с ним находилась Гадючья балка, кишащая змеями.

Вовниговский порог находился в 30 км от Ненасытца, территориально это сейчас село Вовниги, Солонянского района. Перепад воды тут составлял 2,4 метра.

Новости Днепра про Ненасытец, Гадючий, Кодацкий и Сурской: какие пороги были на Днепре и почему так назывались (ФОТО)

Ненасытец или Ненасытецкий порог был назван так из-за того, что многие погибали, пытаясь его преодолеть. Перепад воды тут составлял 5,9 метров.

Новости Днепра про Ненасытец, Гадючий, Кодацкий и Сурской: какие пороги были на Днепре и почему так назывались (ФОТО)

В нем было очень быстрое течение и из-за этого в зимнее время этот порог единственный не покрывался льдом. Порог находился напротив села Васильевка-на-Днепре.

Новости Днепра про Ненасытец, Гадючий, Кодацкий и Сурской: какие пороги были на Днепре и почему так назывались (ФОТО)

«Бабушка говорила, что порог так шумел при восточном ветре, что во дворе не слышно было друг друга, хотя дом находился на верхней улице. Папа помнит, что под водопадом можно было спрятаться от взрослых. Когда построили плотину – на этом месте были самые «соминые» ямы. Я все детсво провела здесь с ними на рыбалке», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Галина Боровицкая.

Новости Днепра про Ненасытец, Гадючий, Кодацкий и Сурской: какие пороги были на Днепре и почему так назывались (ФОТО)

Порог под названием «Лишний» имел перепад воды 4,4 метра и находился рядом с одним из сел Запорожской области.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про Ненасытец, Гадючий, Кодацкий и Сурской: какие пороги были на Днепре и почему так назывались (ФОТО)Українська Новости Днепра про Ненасытец, Гадючий, Кодацкий и Сурской: какие пороги были на Днепре и почему так назывались (ФОТО)Русский

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