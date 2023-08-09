День молодежи 2023 года в Днепре: когда пройдет и что запланировали

12 августа в Днепре отметят День молодежи. Учитывая ситуацию с безопасностью, все мероприятия пройдут в метро.
Как сообщили в горсовете, все локации объединены квестом, за прохождение которого в конце дня участники получат подарки. Вход на все мероприятия возможен со станций «Вокзальная» и «Покровская». Для того чтобы стать участником необходимо получить бейдж.
Рассказываем, что будет происходить на каждой станции метро.
С 10:00 – Артвыставка «Искусство в укрытии», где покажут картины участников центра инклюзивного творчества – АРТ параллели, студентов Киевского университета культуры и днепровской художницы Елизаветы Борсук.
13:30-16:00 — Аллея возможностей 9 органов студенческого самоуправления (ОСС) и 11 общественных организаций (в том числе благотворительных фондов, организаций, работающих для развития и поддержки молодежи)
16:00-17:30 — Стендап с участием украинских комиков.
10:00-13:00 – форум “Стремись. Действуй. Меняй» (среди спикеров — Борис Филатов, Антон Геращенко, Кирилл Демченко (молодежный делегат в ООН), Роман Погорелый (соучредитель проекта DeepStateUA)).
Для того, чтобы попасть на это мероприятие, нужно предварительно зарегистрироваться: https://forms.gle/rFfqvFfLHRFuaRAF6
14:00-15:30 — церемония награждения лауреатов «Молодежь Днепра впечатляет»
17:30 — розыгрыш подарков
С 18:00 – ShelterFEST со звездными гостями.
Кто будет выступать можно увидеть на постере ниже:
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