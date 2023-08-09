День молоді 2023 у Дніпрі: коли пройде та що запланували
День молоді 2023 у Дніпрі: коли пройде та що запланували
Сьогодні 16:02
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У Дніпрі День молоді відзначать у метро.
12 серпня у Дніпрі відзначать День молоді. Зважаючи на безпекову ситуацію, усі заходи пройдуть у метро.
Як повідомили у міськраді, усі локації обʼєднані квестом, за проходження якого в кінці дня учасники отримають подарунки. Вхід на всі заходи можливий зі станцій “Вокзальна” та “Покровська”. Для того, щоб стати учасником необхідно отримати бейдж.
Розповідаємо, що відбуватиметься на кожній із станцій метро.
Станція “Покровська” – 10-12 серпня
З 10:00 — Артвиставка «Мистецтво в укритті», де покажуть картини учасників центру інклюзивної творчості – АРТпаралелі, студентів Київського університету культури та дніпровської мисткині Єлизавети Борсук.
Станція “Металургів”
13:30-16:00 — Алея можливостей 9 органів студентського самоврядування (ОСС) і 11 громадських організацій (у тому числі благодійних фондів, організацій, які працюють задля розвитку та підтримку молоді)
16:00-17:30 — Стендап за участі українських коміків.
Станція “Метробудівників”
10:00-13:00 — форум “Прагни. Дій. Змінюй” (серед спікерів — Борис Філатов, Антон Геращенко, Кирило Демченко (молодіжний делегат в ООН), Роман Погорілий (співзасновник проєкту DeepStateUA)).
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