Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света

Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, — отмечают в ДТЭК.

Энергетики отмечают, что это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Сегодня, 21 декабря, в Днепре и области применяются экстренные отключения света.

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