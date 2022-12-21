Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света

Сегодня 10:24
просмотров

Сегодня, 21 декабря, в Днепре и области применяются экстренные отключения света.

Новости Днепра про Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света

Поэтому графики стабилизационных отключений пока не действуют!

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Энергетики отмечают, что это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, — отмечают в ДТЭК.

Советуем зарядить телефоны и повербанки!

Читайте также:

Новости Днепра про Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения светаУкраїнська Новости Днепра про Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения светаРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре автомобильные вандалы «переехали» в другой район и снова портят машины
    Новости Днепра
    Сегодня 11:01
    В Днепре автомобильные вандалы «переехали» в другой район и снова портят машины

    Днепровские "кислотные" вандалы переехали в другой район.

    Озеро на рынке и башня вместо флага: ТОП-10 редких фото Днепра с начала прошлого века
    Новости Днепра
    Сегодня 10:48
    Озеро на рынке и башня вместо флага: ТОП-10 редких фото Днепра с начала прошлого века

    Днепр развивается и меняется. Часть старинных строений города была разрушена…

    Le Маршрутка телеведущая Леси Никитюк приехала в Кривой Рог
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Le Маршрутка телеведущая Леси Никитюк приехала в Кривой Рог

    Le Маршрутка Лесі Нікітюк доїхала до Кривого Рогу. Там телеведуча…

    За минувшие сутки ВСУ отразили 15 атак в трех областях, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    За минувшие сутки ВСУ отразили 15 атак в трех областях, — Генштаб

    За минувшие сутки, 20 декабря, Вооруженные силы Украины отразили 15…

    Последние новости

    В Днепре автомобильные вандалы «переехали» в другой район и снова портят машины
    В Днепре автомобильные вандалы «переехали» в другой район и снова портят машины

    Днепровские "кислотные" вандалы переехали в другой район.

    Сегодня 11:01
    просмотров
    Озеро на рынке и башня вместо флага: ТОП-10 редких фото Днепра с начала прошлого века
    Озеро на рынке и башня вместо флага: ТОП-10 редких фото Днепра с начала прошлого века

    Днепр развивается и меняется. Часть старинных строений города была разрушена во время войны и революции, часть реконструирована до такой степени, что с оригинальным внешним видом их уже ничего не связывает, а часть территории старого города теперь застроена новыми домами. Как…

    Сегодня 10:48
    просмотров
    Бойцы из биолабораторий ВСУ: нейросеть Midjourney создала котов-спецназовцев
    Бойцы из биолабораторий ВСУ: нейросеть Midjourney создала котов-спецназовцев

    Усатые защитники!

    Сегодня 10:42
    0
    просмотров
    «Я вожу людей, а не псин»: павлоградский маршрутчик отказался вести поисковых собак
    «Я вожу людей, а не псин»: павлоградский маршрутчик отказался вести поисковых собак

    В Павлограде маршрутчик не пустил в салон волонтерок вместе с собаками из поискового отряда.

    Сегодня 10:12
    просмотров
    Le Маршрутка телеведущая Леси Никитюк приехала в Кривой Рог
    Le Маршрутка телеведущая Леси Никитюк приехала в Кривой Рог

    Le Маршрутка Лесі Нікітюк доїхала до Кривого Рогу. Там телеведуча поспілкувалася з місцевими рятувальниками.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    За минувшие сутки ВСУ отразили 15 атак в трех областях, — Генштаб
    За минувшие сутки ВСУ отразили 15 атак в трех областях, — Генштаб

    За минувшие сутки, 20 декабря, Вооруженные силы Украины отразили 15 атак россиян в трех областях – Харьковской, Луганской и Донецкой.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Оккупанты выпустили по Днепропетровской области 70 снарядов
    Оккупанты выпустили по Днепропетровской области 70 снарядов

    Ночью 21 декабря россияне шесть раз ударили своими "Градами" и тяжелой артиллерией по Никопольскому району Днепропетровской области.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    За декабрь воздушные силы сбили почти 70 иранских дронов
    За декабрь воздушные силы сбили почти 70 иранских дронов

    С начала декабря Воздушные силы ВСУ сбили 67 ирнасских дронов-камикадзе Shahed.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    В Днепропетровской области во время пожара погиб мужчина
    В Днепропетровской области во время пожара погиб мужчина

    Поздним вечером 20 декабря в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в городе Верховцево. На место происшествия выехали пожарные местной пожарной команды и пожарные из Верхнеднепровска.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    На Днепропетровщине снизилась заболеваемость COVID-19
    На Днепропетровщине снизилась заболеваемость COVID-19

    В період з 9 по 15 грудня на Дніпропетровщині зареєстрували 462 випадки COVID-19. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилася на 13,6%, а в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року – знизилася у 5,5 рази. Об этом сообщили в пресс-службе…

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх