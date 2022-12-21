«Я вожу людей, а не псин»: павлоградский маршрутчик отказался вести поисковых собак

Неприятный инцидент произошел с волонтерами поискового отряда «Антарес». Они не раз принимали участие в спасательных операциях и искали погибших на Днепропетровщине.
Как рассказали на странице отряда на фейбсук, волонтеры вместе с собаками хотели уехать домой с тренировки, но водитель одной из павлоградских маршруток отказался везти девушек.
Он сказал, что не пустит их с собаками, а когда одна из волонтеров все же зашла в салон, он захлопнул дверь, оставив вторую девушку на улице.
Это те же девушки, которые искали погибших в Славянске, Изюме, Запорожье, Днепре, Харьковской, Донецкой области и по всей Днепропетровщине. Которые по первому зову едут туда, где случилась беда – с этой «псюрней» едут! – отметили в Антаресе.
Свой отказ водитель аргументировал тем, что возит людей, а не псин.
Сказал что не хочет нас брать и в следующий раз больше одной собаки брать не будет, потому что «я вожу людей, а не псин». Слова о том, что эти собаки спасатели и работают на взрывах, ищут павших воинов игнорировал и называл меня больной, что я ту войну вообще не видела», — отметила Карина Колесниченко, одна из волонтеров.
Волонтеры отметили, что правила перевозки животных не нарушали, те были в намордниках и на коротком поводке. Также за собак заплатили полную цену за проезд, поэтому водитель не имел права выгонять их из салона.
В Антаресе отметили, что пожаловались на водителя городскому главе Павлограда, обратившись на горячую линию.
Также они поделились фото с поисковых операций.
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