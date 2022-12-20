Ушла из дома и не вернулась: в Днепре разыскивают 70-летнюю женщину

В Днепре разыскивают без вести пропавшую Ольгу Кулинченко 1952 года рождения.

Женщина ушла из дома по ул. Савкина и до сих пор не вернулась.

Приметы: на вид 70 лет, худощавого телосложения, седые волосы до плеч, ходит с палочкой, которая похожа на ручку от швабры.

Если вы видели женщину или знаете, где она может быть, сообщите по номерам: 063-701-35-61, 093-665-95-82.

Любая информация может быть полезной!

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