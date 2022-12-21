Чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключення світла

Сьогодні, 21 грудня, у Дніпрі та області застосовуються екстрені відключення світла.

Тому графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Енергетики зазначають, що це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію, – зазначають у ДТЕК.

Радимо зарядити телефони та повербанки!

Читайте також:

Українська

Автор: