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Чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключення світла

Сьогодні 10:24
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Сьогодні, 21 грудня, у Дніпрі та області застосовуються екстрені відключення світла.

Новости Днепра про Чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключення світла

Тому графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Енергетики зазначають, що це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію, – зазначають у ДТЕК.

Радимо зарядити телефони та повербанки!

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Новости Днепра про Чи діють сьогодні у Дніпрі та області графіки відключення світлаУкраїнська

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