У Кракові вимикатимуть світло на знак солідарності з Україною

Dziękuję bardzo.

У польському Кракові щодня з 21 грудня до 1 січня на хвилину вимикатимуть підсвітку ряду визначних місць. Це відбувається в межах акції “Lights for Ukraine” (“Вогні для України”) на знак солідарності з українцями, які потерпають від відключень світла внаслідок російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє Польське Радіо.

Так, на хвилину між 19:00 та 19:01 з 21 грудня до 1 січня у Кракові вимикатимуть підсвічування Великопольського палацу, базиліки Святої Марії, вежі ратуші, Суконних рядів, кургану Костюшка та пішохідного мосту отця Бернатека.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна стала державою року за версією The Economist.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: