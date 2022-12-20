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У Кракові вимикатимуть світло на знак солідарності з Україною

Сьогодні 17:39
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Новости Днепра про У Кракові вимикатимуть світло на знак солідарності з Україною

У польському Кракові щодня з 21 грудня до 1 січня на хвилину вимикатимуть підсвітку ряду визначних місць. Це відбувається в межах акції “Lights for Ukraine” (“Вогні для України”) на знак солідарності з українцями, які потерпають від відключень світла внаслідок російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє Польське Радіо.

Так, на хвилину між 19:00 та 19:01 з 21 грудня до 1 січня у Кракові вимикатимуть підсвічування Великопольського палацу, базиліки Святої Марії, вежі ратуші, Суконних рядів, кургану Костюшка та пішохідного мосту отця Бернатека.

Новости Днепра про У Кракові вимикатимуть світло на знак солідарності з Україною

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна стала державою року за версією The Economist

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