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Пішла з дому і не повернулась: у Дніпрі розшукують 70-річну жінку

Сьогодні 18:01
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У Дніпрі розшукують безвісно зниклу Ольгу Кулінченко 1952 року народження.

Новости Днепра про Пішла з дому і не повернулась: у Дніпрі розшукують 70-річну жінку

Жінка пішла з дому на вул. Савкіна та досі не повернулась.

Прикмети: на вигляд 70 років, худорлявої статури, сиве волосся до плечей, ходить з паличкою схожою на ручку від швабри.

Якщо ви бачили жінку або знаєте, де вона може бути, повідомте за номерами: 063-701-35-61, 093-665-95-82.

Будь-яка інформація може бути корисною!

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Новости Днепра про Пішла з дому і не повернулась: у Дніпрі розшукують 70-річну жінкуУкраїнська

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