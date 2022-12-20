Пішла з дому і не повернулась: у Дніпрі розшукують 70-річну жінку

Жінка пішла з дому на вул. Савкіна та досі не повернулась.
Прикмети: на вигляд 70 років, худорлявої статури, сиве волосся до плечей, ходить з паличкою схожою на ручку від швабри.
Якщо ви бачили жінку або знаєте, де вона може бути, повідомте за номерами: 063-701-35-61, 093-665-95-82.
Будь-яка інформація може бути корисною!
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