За «героїзм народу та опір агресору»: Україна стала державою року за версією The Economist

Україна за «героїзм народу та опір агресору» стала державою року за версією британського журналу The Economist.

Зазначається, що зазвичай вибір складний, але цього разу він «був очевидним».

У звичайний час важко вибрати країну року за версією The Economist. Наші журналісти і редактори зазвичай влаштовують дебати, в яких сперечаються щодо півдюжини країн, включених у шорт-лист. Але цього року, вперше відколи ми почали називати країни року з 2013-го, вибір очевидний. Це може бути лише Україна, — зазначив The Economist.