За «героїзм народу та опір агресору»: Україна стала державою року за версією The Economist

Зазначається, що зазвичай вибір складний, але цього разу він «був очевидним».
У звичайний час важко вибрати країну року за версією The Economist. Наші журналісти і редактори зазвичай влаштовують дебати, в яких сперечаються щодо півдюжини країн, включених у шорт-лист. Але цього року, вперше відколи ми почали називати країни року з 2013-го, вибір очевидний. Це може бути лише Україна, — зазначив The Economist.
Журналісти виділили чотири головні якості України: героїзм, винахідливість, стійкість і натхнення.
Нагадаємо, раніше ми писали, що американський журнал Time назвав «Людиною року» президента України Володимира Зеленського і «дух України».
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