Дедушка из Днепра обустроил у себя в огороде электростанцию

Собственную электростанцию построил 75-летний дедушка у себя на огороде.

Александр из Днепра во время прошлогодних блэкаутов был со светом. Еще 5 лет назад мужчина построил собственную мини-электростанцию, которая снабжает светом его дом. Пенсионер оборудовал свой дом приборами, которые помогают всегда иметь альтернативный источник энергии. Об этом изобретатель рассказал Суспільному.

На огороде Александр установил ветровую станцию и солнечные панели, а в доме – пульт управления приборами. Как рассказал изобретатель, пять лет назад сконструировал ветряную мельницу из металлолома и самостоятельно собрал генератор. Пришлось несколько раз перебирать, потому что устройство сильно жужжало.

Есть ли у мужчины дома свет зависит от погоды. Если ветер дует – есть напряжение. Станция максимально дает 2 киловатт. Этого достаточно для бытовой техники. Два года назад пенсионер установил солнечные панели как дополнительный источник энергии. Устройства использует ввиду погоды.

Поворачивать панели к солнцу может дистанционно. Для этого переработал стеклоочиститель из машины в моторчик, управляющий панелями. Александр отмечает, что за такую систему с него просили три тысячи долларов, но таких денег у пенсионера не было, поэтому пришлось все делать своими руками.

Где у меня деньги? А мне обошлось за 100 долларов это все, – говорит Александр.

Пульт управления самодельной электростанции стоит в доме. Мужчина отметил, что систему разработал сам. Благодаря прибору Александр может контролировать работу станции.

При мощных порывах ветра может нажатием одной кнопки остановить работу ветряной мельницы, а затем восстановить.

«Приборы показывают, сколько ветряная мельница производит. Если 10 метров порыв, то это киловатт он производит. Показывает, например, что работает холодильник двухметровый», — говорит днепрянин.

Александр с детства что-то мастерил — чинил мотоциклы или автомобили. Однажды удалось собрать трактор и огородный культиватор.

Выработанной электроэнергией дает пользоваться соседям и денег за это не берёт.

Ватт или два там возьмет — это мелочи. Бывает, как проходной двор: поэтому подвари, у того косилка не работает”, – рассказал мужчина.

Пока что мужчина не работает над новыми изобретениями, но снимает видео на ютуб, где делится собственным опытом.

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