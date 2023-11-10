Дедушка из Днепра обустроил у себя в огороде электростанцию

Александр из Днепра во время прошлогодних блэкаутов был со светом. Еще 5 лет назад мужчина построил собственную мини-электростанцию, которая снабжает светом его дом. Пенсионер оборудовал свой дом приборами, которые помогают всегда иметь альтернативный источник энергии. Об этом изобретатель рассказал Суспільному.
На огороде Александр установил ветровую станцию и солнечные панели, а в доме – пульт управления приборами. Как рассказал изобретатель, пять лет назад сконструировал ветряную мельницу из металлолома и самостоятельно собрал генератор. Пришлось несколько раз перебирать, потому что устройство сильно жужжало.
Есть ли у мужчины дома свет зависит от погоды. Если ветер дует – есть напряжение. Станция максимально дает 2 киловатт. Этого достаточно для бытовой техники. Два года назад пенсионер установил солнечные панели как дополнительный источник энергии. Устройства использует ввиду погоды.
Поворачивать панели к солнцу может дистанционно. Для этого переработал стеклоочиститель из машины в моторчик, управляющий панелями. Александр отмечает, что за такую систему с него просили три тысячи долларов, но таких денег у пенсионера не было, поэтому пришлось все делать своими руками.
Где у меня деньги? А мне обошлось за 100 долларов это все, – говорит Александр.
Пульт управления самодельной электростанции стоит в доме. Мужчина отметил, что систему разработал сам. Благодаря прибору Александр может контролировать работу станции.
При мощных порывах ветра может нажатием одной кнопки остановить работу ветряной мельницы, а затем восстановить.
«Приборы показывают, сколько ветряная мельница производит. Если 10 метров порыв, то это киловатт он производит. Показывает, например, что работает холодильник двухметровый», — говорит днепрянин.
Александр с детства что-то мастерил — чинил мотоциклы или автомобили. Однажды удалось собрать трактор и огородный культиватор.
Выработанной электроэнергией дает пользоваться соседям и денег за это не берёт.
Ватт или два там возьмет — это мелочи. Бывает, как проходной двор: поэтому подвари, у того косилка не работает”, – рассказал мужчина.
Пока что мужчина не работает над новыми изобретениями, но снимает видео на ютуб, где делится собственным опытом.
Читайте также:
Автор:
Некоторым выключат свет даже в субботу.
В Днепре на проспекте Хмельницкого произошла трамвайная пробка.
Важная информация!
Сегодня в Днепре работает масса ломбардов. Находятся они в небольших…
Некоторым выключат свет даже в субботу.
В Никополе зафиксировали случай бешенства.
В Днепре на проспекте Хмельницкого произошла трамвайная пробка.
Важная информация!
В Днепропетровской области один из городов остался без газа.
Сегодня в Днепре работает масса ломбардов. Находятся они в небольших МАФах или квартирах на первых этажах домов. Но еще 25 лет назад в городе действовал всего один ломбард и располагался он в огромном трехэтажном здании, построенном более 100 лет назад.…
К сожалению, в больнице ребенок умер.
Воздушные тревоги в Украине продлятся дольше.
Пострадал водитель Smart – его госпитализировали.
Правоохранители задержали 64-летнего злоумышленника.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!