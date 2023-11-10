Дідусь із Дніпра облаштував у себе на городі електростанцію

Власну електростанцію побудував 75-річний дідусь у себе на городі.

75-річний Олександр з Дніпра обладнав своє подвір’я пристроями, які безперебійно забезпечують будинок електроенергією.

Саме тому, розповів чоловік Суспільному, попри блекаути, у нього було світло. На городі винахідник встановив вітрову станцію та сонячні панелі, а в будинку пульт керування.

Олександр каже: вітрову станцію він сконструював самостійно з металобрухту, зібрав також генератор. Розповідає, кілька разів перероблював, аби працювала безшумно.

“Якщо вітер є, а якщо вітру немає, то і напруги немає. Оце тільки вітер подув і одразу 2 кіловати пре. Це максимально він дає”, – розказує чоловік.

Поруч із вітровою станцією Олександр п’ять років тому встановив і сонячні панелі. Використовує обидва прилади залежно від погоди. Для повороту панелей в різні сторони, каже чоловік, сконструював спеціальну систему. Керувати нею може вручну та автоматично.

“Моторчик стоїть 60 Вт. Маленький, зі склоочисника з машини. І ось це [показує на конструкцію – ред.] повертає вверх та вниз при будь-якому вітрі. Мені пропонували три тисячі доларів за цю систему поворотну. Де в мене такі гроші? А мені обійшлося за 100 доларів це все”, – каже Олександр.

У будинку Олександр обладнав пульт керування сонячними панелями та вітровою станцією. Каже, це також власна розробка. За допомогою цього приладу повністю контролює їхню роботу. При потужних поривах вітру, розповідає, може натиском однієї кнопки зупинити роботу вітряка, а потім відновити. Зараз від станції в оселі Олександра працює побутова техніка.

“Прибори показують, скільки вітряк виробляє. Якщо 10 метрів порив, то це кіловат він виробляє. Показує, наприклад, що працює холодильник двометровий”, – каже дніпрянин.

З дитинства, розповідає Олександр, завжди щось лагодив — мотоцикли, а потім автівки. Згодом власноруч зібрав трактор, сконструював культиватор для городу, а також обладнав гараж, який можна відкривати автоматично. Своїми винаходами, каже, дозволяє користуватися й іншим.

“Грошей я не беру ні з кого. Ват чи два там візьме — то ж дрібниці. Бува, як прохідний двір: тому підвари, в того косарка не працює”, – розповів чоловік.

Поки що над новими винаходами, каже Олександр, не працює. Зараз чоловік ділиться досвідом в роликах на своєму ютуб-каналі та відповідає на запитання зацікавлених.

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