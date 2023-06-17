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Даже в субботу: кому сегодня в Днепре отключили воду (АДРЕСА)

Сегодня 13:58
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Сегодня, 17 июня, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Даже в субботу: кому сегодня в Днепре отключили воду (АДРЕСА)

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ на просп. Леси Украинки, 75 и ул. Фронтовой, 29А прекращено водоснабжение:

  • просп. Леси Украинки, 69-77;
  • ул. Надежды Алексеенко, 22;
  • ул. Фронтовая, 20-83.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Даже в субботу: кому сегодня в Днепре отключили воду (АДРЕСА)

Кроме того, из-за течения водопровода по ул. Хвойной, 63В вчера прекратили водоснабжение:

  • ул. Хвойная, 50-63.

Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на сегодняшний день.

Новости Днепра про Даже в субботу: кому сегодня в Днепре отключили воду (АДРЕСА)

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