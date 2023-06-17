Даже в субботу: кому сегодня в Днепре отключили воду (АДРЕСА)

Сегодня, 17 июня, некоторые жители Днепра остались без воды.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ на просп. Леси Украинки, 75 и ул. Фронтовой, 29А прекращено водоснабжение:

просп. Леси Украинки, 69-77;

ул. Надежды Алексеенко, 22;

ул. Фронтовая, 20-83.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, из-за течения водопровода по ул. Хвойной, 63В вчера прекратили водоснабжение:

ул. Хвойная, 50-63.

Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на сегодняшний день.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: