Даже в субботу: кому сегодня в Днепре отключили воду (АДРЕСА)

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ на просп. Леси Украинки, 75 и ул. Фронтовой, 29А прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, из-за течения водопровода по ул. Хвойной, 63В вчера прекратили водоснабжение:
Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на сегодняшний день.
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