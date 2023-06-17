Навіть у суботу: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду (АДРЕСИ)

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на просп. Лесі Українки, 75 та вул. Фронтовій, 29А припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, через течію водопроводу на вул. Хвойній, 63В вчора припинили водопостачання:
Ремонтні роботи та відновлення водопостачання заплановано на сьогодні.
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