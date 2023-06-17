Навіть у суботу: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду (АДРЕСИ)

Сьогодні, 17 червня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на просп. Лесі Українки, 75 та вул. Фронтовій, 29А припинено водопостачання:

просп. Лесі Українки, 69-77;

вул. Надії Алєксєєнко, 22;

вул. Фронтова, 20-83.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, через течію водопроводу на вул. Хвойній, 63В вчора припинили водопостачання:

вул. Хвойна, 50-63.

Ремонтні роботи та відновлення водопостачання заплановано на сьогодні.

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