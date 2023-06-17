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Навіть у суботу: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду (АДРЕСИ)

Сьогодні 13:58
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Сьогодні, 17 червня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Навіть у суботу: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду (АДРЕСИ)

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на просп. Лесі Українки, 75 та вул. Фронтовій, 29А припинено водопостачання:

  • просп. Лесі Українки, 69-77;
  • вул. Надії Алєксєєнко, 22;
  • вул. Фронтова, 20-83.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Навіть у суботу: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду (АДРЕСИ)

Крім того, через течію водопроводу на вул. Хвойній, 63В вчора припинили водопостачання:

  • вул. Хвойна, 50-63.

Ремонтні роботи та відновлення водопостачання заплановано на сьогодні.

Новости Днепра про Навіть у суботу: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду (АДРЕСИ)

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Новости Днепра про Навіть у суботу: кому сьогодні у Дніпрі відключили воду (АДРЕСИ)Українська

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