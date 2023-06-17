В Днепре в озере утонул мужчина: тело нашли в 70 метрах от берега

Вчера, 16 июня, в 21:01 на линию "101" поступило сообщение о том, что в акватории озера в Самарском районе города обнаружено тело человека.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место прибыли водолазы-спасатели. Они сразу приступили к обследованию акватории водоема.

С помощью лодки и водолазно-спасательного оборудования специалисты ГСЧС обнаружили тело мужчины на расстоянии 70 метров от берега. Спасатели доставили утопленника на берег и передали его сотрудникам полиции.

Данные погибшего устанавливаются.

К месту происшествия привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском в реке утонул мужчина: тело обнаружили в 90 метрах от берега.

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