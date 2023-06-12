Дания отправит в Украину 2 тысячи артиллерийских снарядов

«Это существенный вклад, в котором Украина остро нуждается. Ситуация такова, что мы все видим, что было объявлено о контрнаступлении. Оно уже ведется. Украине удалось сдержать россиян, и теперь пришло время ответить добром на добро. Для этого необходимо, чтобы у них были необходимые возможности — в том числе боеприпасы, — уточнил министр.

В свою очередь министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что пожертвование такого размера «не является чем-то, что даст Украине уверенность в том, что у нее достаточно боеприпасов».