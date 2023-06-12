Данія відправить в Україну 2 тисячі артилерійських снарядів

“Це суттєвий внесок, якого Україна гостро потребує. Ситуація така, що ми всі бачимо, що було оголошено про контрнаступ. Він уже ведеться. Україні вдалося стримати росіян, і тепер настав час відповісти добром на добро. Для цього необхідно, щоб у них були необхідні можливості – зокрема боєприпаси, – уточнив міністр.

Зі свого боку міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що пожертва такого розміру “не є чимось, що дасть Україні впевненість у тому, що в неї достатньо боєприпасів”.