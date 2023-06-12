Данія відправить в Україну 2 тисячі артилерійських снарядів

Данія відправляє Україні боєприпаси на чверть 250 млн данських крон (36 млн доларів). Копенгаген передає снаряди за запитом української влади.
Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен, повідомляє TV2.
“Це суттєвий внесок, якого Україна гостро потребує. Ситуація така, що ми всі бачимо, що було оголошено про контрнаступ. Він уже ведеться. Україні вдалося стримати росіян, і тепер настав час відповісти добром на добро. Для цього необхідно, щоб у них були необхідні можливості – зокрема боєприпаси, – уточнив міністр.
Зі свого боку міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що пожертва такого розміру “не є чимось, що дасть Україні впевненість у тому, що в неї достатньо боєприпасів”.
“Це внесок у вирішення конкретної гострої проблеми, з якою вони стикаються. Необхідні додаткові боєприпаси. Так що це внесок у вирішення поточної проблеми”, – заявив він, додавши, що необхідно зробити ще більше для збільшення виробництва боєприпасів.
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