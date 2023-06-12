Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Данія відправить в Україну 2 тисячі артилерійських снарядів

Сьогодні 19:15
просмотров

Данія передасть Україні боєприпаси на 36 млн доларів.

Новости Днепра про Данія відправить в Україну 2 тисячі артилерійських снарядів

Данія відправляє Україні боєприпаси на чверть 250 млн данських крон (36 млн доларів). Копенгаген передає снаряди за запитом української влади.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен, повідомляє TV2.

“Це суттєвий внесок, якого Україна гостро потребує. Ситуація така, що ми всі бачимо, що було оголошено про контрнаступ. Він уже ведеться. Україні вдалося стримати росіян, і тепер настав час відповісти добром на добро. Для цього необхідно, щоб у них були необхідні можливості – зокрема боєприпаси, – уточнив міністр.

Зі свого боку міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що пожертва такого розміру “не є чимось, що дасть Україні впевненість у тому, що в неї достатньо боєприпасів”.

“Це внесок у вирішення конкретної гострої проблеми, з якою вони стикаються. Необхідні додаткові боєприпаси. Так що це внесок у вирішення поточної проблеми”, – заявив він, додавши, що необхідно зробити ще більше для збільшення виробництва боєприпасів.

Читайте також:

Новости Днепра про Данія відправить в Україну 2 тисячі артилерійських снарядівУкраїнська Новости Днепра про Данія відправить в Україну 2 тисячі артилерійських снарядівРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    10-метрове дерево впало на дорогу у Дніпровському районі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    10-метрове дерево впало на дорогу у Дніпровському районі

    Сьогодні вдень, 12-го червня, близько 13:26, до Служби порятунку «101»…

    Завтра у Дніпрі тимчасово не курсуватимуть трамваї №15: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:17
    Завтра у Дніпрі тимчасово не курсуватимуть трамваї №15: подробиці

    Важлива інформація!

    Як у 90-х виглядали вуличні музиканти Дніпра: баяніст із півнем та оркестр біля ЦУМу (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:57
    Як у 90-х виглядали вуличні музиканти Дніпра: баяніст із півнем та оркестр біля ЦУМу (ФОТО)

    Вуличні музиканти у Дніпрі – не рідкість. Їх можна зустріти…

    Трикутник “з чорною міткою”: на дорогах Дніпра з’явився новий знак
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    Трикутник “з чорною міткою”: на дорогах Дніпра з’явився новий знак

    Знак у вигляді трикутника з чорною цяткою в середині з'явився…

    Наверх