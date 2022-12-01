Данилов рассказал, почему не стоит постоянно ждать обстрела рф

Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Я хочу всех успокоить. Когда будет ракетный обстрел, власть обязательно вас об этом будет оповещать. Не надо жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью, которая и так сложная, — сказал Данилов.
Секретарь СНБО напомнил, что в Украине действует система оповещения, которая неоднократно доказала свою эффективность.
Также Данилов посоветовал брать информацию о предстоящих обстрелах только из проверенных источников, ведь россия делает много «вбросов» в информпространство.
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