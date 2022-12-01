Данілов розказав, чому не варто постійно чекати на обстріл рф

Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Я хочу всіх заспокоїти. Коли буде ракетний обстріл, влада обов’язково вас про це буде повідомляти. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Живіть своїм життям, яке і так складне, – сказав Данілов.
Секретар РНБО нагадав, що в Україні діє система оповіщення, яка неодноразово довела свою ефективність.
Також Данілов порадив брати інформацію про майбутні обстріли тільки з перевірених джерел, адже росія робить багато “вкидів” в інфопростір.
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