Данілов розказав, чому не варто постійно чекати на обстріл рф

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов просить українців не переживати і не жити в очікуванні масованих ракетних ударів: система оповіщення завчасно попередить.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Я хочу всіх заспокоїти. Коли буде ракетний обстріл, влада обов’язково вас про це буде повідомляти. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Живіть своїм життям, яке і так складне, – сказав Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що в Україні діє система оповіщення, яка неодноразово довела свою ефективність.

Також Данілов порадив брати інформацію про майбутні обстріли тільки з перевірених джерел, адже росія робить багато “вкидів” в інфопростір.

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