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  • Дантес и известный урбанист сели на колесные кресла, чтобы протестировать безбарьерность улиц Днепра (ВИДЕО)

Дантес и известный урбанист сели на колесные кресла, чтобы протестировать безбарьерность улиц Днепра (ВИДЕО)

Сегодня 17:09
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В Днепре проверяли безбарьерность улиц.

Новости Днепра про Дантес и известный урбанист сели на колесные кресла, чтобы протестировать безбарьерность улиц Днепра (ВИДЕО)

Похоже, в Днепре сняли выпуск нового тревел-шоу на ютубе «Отвал ног, или All инклюзив». Речь идет о проекте, в котором ветеран российско-украинской войны Александр Терен вместе с украинскими известными людьми на колесных креслах посещает разные города Украины и испытывает их на доступность.

Уже два выпуска, где проверяли на безбарьерность улицы Львова и Винницы. Днепр следующий.

Днепровские улицы тестировали вместе с Владимиром Дантесом и известным днепровским урбанистом Русланом Шириновым. Последний поделился впечатлениями на Facebook-странице своего проекта Urban Dnipro.

Проверил на безбарьерность с Александром Тереном и Владимиром Дантесом улицы, проектируемые в прошлом. Нервничал, но все заложенные решения отлично работают. Убедился лично, проехав в колесном кресле. Особенно порадовал поднятый перекресток. Уровень комфорта не сравнить с обычными, даже качественными, понижениями бордюра. Когда пересекаешь улицу в одном уровне, чувствуешь безопасность и комфорт – базовые потребности любого человека. Эти решения нужно масштабировать на весь город, особенно в контексте стремительного увеличения количества людей с инвалидностью, — говорится в сообщении.

В скором времени выйдет полный выпуск шоу, снятого в Днепре, но Руслан Ширинов обнародовал короткий видео-тизер. Похоже вместе с Владимиром Дантесом они сели на колесные кресла, чтобы на собственном опыте почувствовать, как это передвигаться по днепровским улицам.

На опубликованных кадрах видно, что мужчины пытались, сидя на коляске, пересечь проезжую часть. Увидеть, как это было, можно на видео ниже:

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Новости Днепра про Дантес и известный урбанист сели на колесные кресла, чтобы протестировать безбарьерность улиц Днепра (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Дантес и известный урбанист сели на колесные кресла, чтобы протестировать безбарьерность улиц Днепра (ВИДЕО)Русский

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