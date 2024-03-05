Дантес та відомий урбаніст сіли на колісні крісла, аби протестувати безбар’єрність вулиць Дніпра (ВІДЕО)

У Дніпрі перевіряли безбар'єрність вулиць.

Схоже у Дніпрі відзняли випуск нового тревел-шоу на ютубі “Відвал ніг, або All інклюзив”. Мова йде про проєкт, у якому ветеран російсько-української війни Олександр Терен разом з українськими відомими людьми на кріслах колісних відвідує різні міста України та випробовує їх на доступність.

Вже є два випуски, де перевіряли на безбар’єрність вулиці Львова та Вінниці. Дніпро наступний.

Дніпровські вулиці тестували разом з Володимиром Дантесом та відомим дніпровським урбаністом Русланом Ширіновим. Останній поділився враженнями на Facebook-сторінці свого проєкту Urban Dnipro.

Перевірив на безбарʼєрність з Олександром Тереном та Володимиром Дантесом вулиці, які проєктував минулоріч. Нервував, але всі закладенні рішення чудово працюють. Переконався особисто, проїхавши в кріслі колісному. Особливо потішило підняте перехрестя. Рівень комфорту не порівняти зі звичайними, навіть якісними, пониженнями бордюру. Коли перетинаєш вулицю в одному рівні, відчуваєш безпеку та комфорт — базові потреби будь-якої людини. Ці рішення потрібно масштабувати на все місто, особливо в контексті стрімкого збільшення кількості людей з інвалідністю, – йдеться у дописі.

Незабаром вийде повний випуск шоу відзнятого у Дніпрі, але Руслан Ширінов оприлюднив короткий відео-тизер. Схоже разом Володимиром Дантесом вони сіли на колісні крісла, аби на власному досвіді відчути, як це пересуватися дніпровськими вулицями.

На опублікованих кадрах видно, що чоловіки намагалися, сидячи на візку, перетнути проїзну частину. Побачити, як це було, можна на відео нижче:

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