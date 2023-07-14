Чтобы не ждать даром: в Днепре сегодня очень много изменений в работе общественного транспорта

Важная информация!

Сегодня в Днепре некоторые трамваи, троллейбусы и автобусы изменят схему движения.

Так, трамвайный маршрут №15 не будет курсировать.

Также в связи с перекрытием движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевской внесены изменения в работу некоторых автобусных маршрутов:

№146-Б будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов;

будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов; №157-А будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;

будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы; №156, №156-А, №90 будут осуществлять объезд по схеме: ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;

будут осуществлять объезд по схеме: ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы; №75-К будет осуществлять объезд по схеме: Криворожское шоссе – ул. Криворожская – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы.

Кроме того, трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат работу раньше. Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на перекрестке просп. Мира с ул. Николая Михновского.

Последние отправления с конечных остановок:

Трамвай №18:

от ДЕВЗа в 20:21;

от ж/м Левобережный-3 в 21:00.

Трамвай №19:

от пл. Старомостовой в 19:56;

от ж/м Левобережный-3 в 20:52.

Троллейбус №20:

от ул. Европейской в ​​20:20;

от ж/м Левобережный-3 в 20:59.

Также с 09:00 до 13:00 троллейбусы №8, №9 и трамваи №16 временно не будут курсировать, а трамваи №12 будут работать по сокращенному маршруту – до ул. Игоря Сикорского. Изменения связаны с выполнением работ по удалению аварийных деревьев на просп. Богдана Хмельницкого.

Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. В общей сложности на маршруты выйдет 203 единицы подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 712 машин (из них 115 – большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: