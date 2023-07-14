Чтобы не ждать даром: в Днепре сегодня очень много изменений в работе общественного транспорта

Сегодня в Днепре некоторые трамваи, троллейбусы и автобусы изменят схему движения.
Так, трамвайный маршрут №15 не будет курсировать.
Также в связи с перекрытием движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевской внесены изменения в работу некоторых автобусных маршрутов:
Кроме того, трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат работу раньше. Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на перекрестке просп. Мира с ул. Николая Михновского.
Последние отправления с конечных остановок:
Трамвай №18:
Трамвай №19:
Троллейбус №20:
Также с 09:00 до 13:00 троллейбусы №8, №9 и трамваи №16 временно не будут курсировать, а трамваи №12 будут работать по сокращенному маршруту – до ул. Игоря Сикорского. Изменения связаны с выполнением работ по удалению аварийных деревьев на просп. Богдана Хмельницкого.
Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. В общей сложности на маршруты выйдет 203 единицы подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 712 машин (из них 115 – большой вместимости).
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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