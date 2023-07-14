Щоб не чекати дарма: у Дніпрі сьогодні дуже багато змін у роботі громадського транспорту

Сьогодні у Дніпрі деякі трамваї, тролейбуси та автобуси змінять схему руху.
Так, трамвайний маршрут №15 не курсуватиме.
Також у зв’язку з перекриттям руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Київської внесено зміни в роботу деяких автобусних маршрутів:
Крім того, трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на перехресті просп. Миру з вул. Миколи Міхновського.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Трамвай №18:
Трамвай №19:
Тролейбус №20:
Також з 09:00 до 13:00 тролейбуси №8, №9 та трамваї №16 тимчасово не курсуватимуть, а трамваї №12 працюватимуть за скороченим маршрутом – до вул. Ігоря Сікорського. Зміни пов’язані з виконанням робіт з видалення аварійних дерев на просп. Богдана Хмельницького.
Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня. Загалом на маршрути вийде 203 одиниці рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.
Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути із загальною кількістю 712 машин (з них 115 – великої місткості).
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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