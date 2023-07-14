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Щоб не чекати дарма: у Дніпрі сьогодні дуже багато змін у роботі громадського транспорту

Сьогодні 08:28
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Щоб не чекати дарма: у Дніпрі сьогодні дуже багато змін у роботі громадського транспорту

Сьогодні у Дніпрі деякі трамваї, тролейбуси та автобуси змінять схему руху.

Так, трамвайний маршрут №15 не курсуватиме.

Також у зв’язку з перекриттям руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Київської внесено зміни в роботу деяких автобусних маршрутів:

  • №146-Б здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів;
  • №157-А здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;
  • №156, №156-А, №90 здійснюватимуть об’їзд за схемою: вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;
  • №75-К здійснюватиме об’їзд за схемою: Криворізьке шосе – вул. Криворізька – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи.

Крім того, трамваї №18, №19 та тролейбуси №20 закінчать роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії на перехресті просп. Миру з вул. Миколи Міхновського.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Трамвай №18:

  • від ДЕВЗу о 20:21;
  • від ж/м Лівобережний-3 о 21:00.

Трамвай №19:

  • від пл. Старомостової о 19:56;
  • від ж/м Лівобережний-3 о 20:52.

Тролейбус №20:

  • від вул. Європейської о 20:20;
  • від ж/м Лівобережний-3 о 20:59.

Також з 09:00 до 13:00 тролейбуси №8, №9 та трамваї №16 тимчасово не курсуватимуть, а трамваї №12 працюватимуть за скороченим маршрутом – до вул. Ігоря Сікорського. Зміни пов’язані з виконанням робіт з видалення аварійних дерев на просп. Богдана Хмельницького.

Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня. Загалом на маршрути вийде 203 одиниці рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті

Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути із загальною кількістю 712 машин (з них 115 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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