Что сейчас с женщиной, которая лежала под завалами многоэтажки в Днепре 20 часов

Около 11:30 из-под завалов многоэтажки на Победе спасли женщину. Известно, что ей 27 лет. По словам главврача одной из днепровских больниц, она получила сильное переохлаждение. Температура тела при госпитализации была 31 градус. В «бетонной ловушке» пострадавшая пробыла почти 20 часов. Об этом сообщает «Суспильне».
Женщина в реанимации, за ее жизнь борются днепровские врачи.
Ее узнали соседи и утверждают, что женщина жила на 4 этаже в этом подъезде вместе с мужем и годовалым сыном. Их судьба пока не известна.
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