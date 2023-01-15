Що зараз з жінкою, яка пробула під завалами багатоповерхівки у Дніпрі 20 годин

Врятована з-під завалів жінка наразі перебуває в реанімації.

Близько 11:30 з-під завалів багатоповерхівки на Перемозі врятували жінку. Відомо, що їй 27 років. За словами головного лікаря однієї з дніпровських лікарень, вона отримала сильне переохолодження. Температура тіла під час госпіталізації була 31 градус. У “бетонній пастці” постраждала пробула майже 20 годин. Про це повідомляє “Суспільне”.

Наразі жінка в реанімації, за її життя борються дніпровські лікарі.

Її впізнали сусіди та стверджують, що жінка жила на 4 поверсі у цьому під’їзді разом з чоловіком та однорічним сином. Їхня доля наразі не відома.

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