Что раньше было на месте «Атриума» в Днепре: комнаты для студентов и сгоревшее общежитие (ФОТО)

Последние несколько десятков лет Днепр активно развивается в строительном плане. На улицах города появляются современные здания, часто они сменяют маленькие старые дома, но не редко появляются на месте, где раньше также стояли большие строения. Так было с торговым центром «Атриум», который появился на месте, где жили студенты одного из вузов города.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядело здание, на месте которого сейчас находится ТЦ «Атриум».

Ранее на месте ТЦ было студенческое общежитие Химико-Технологичного института. Построили его в 1930-х годах. Во время Второй мировой войны четырехэтажка довольно сильно пострадала от обстрелов и бомбежки, но было восстановлено. Студенты в нем жили до начала 1990-х годов. Здание с высокими потолками и гранитными ступенями и с толстыми стенами позволяло студентам летам не страдать от жары, а зимой – от холода.

Правда, последнее утверждение было верно лишь отчасти. Тепло было когда включали отопление.

В начале 1990-х годов с отоплением было сложно, студенты часто мерзли, а едва-теплые батареи не могли полностью прогреть здание.

Студенты пробовали греться что называется подручными способами: обогревателями и «дуйчиками». Желающих обогреть свои комнаты с помощью дополнительных приспособлений было так много, что в один из дней проводка не выдержала нагрузки, и в общежитии случился пожар. После этого студентов выселили, а само помещение стояло заброшенным до тех пор пока на его месте не появился «Атриум».

Возвели торговый центр в 2005 году. Автором проекта был архитектор Александр Дольник. Среди старинных домов конца XIX века «Атриум» поначалу выглядел непривычно, но во многом по своей форме напоминал старое общежитие.

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