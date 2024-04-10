Что раньше было на месте «Атриума» в Днепре: комнаты для студентов и сгоревшее общежитие (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядело здание, на месте которого сейчас находится ТЦ «Атриум».
Ранее на месте ТЦ было студенческое общежитие Химико-Технологичного института. Построили его в 1930-х годах. Во время Второй мировой войны четырехэтажка довольно сильно пострадала от обстрелов и бомбежки, но было восстановлено. Студенты в нем жили до начала 1990-х годов. Здание с высокими потолками и гранитными ступенями и с толстыми стенами позволяло студентам летам не страдать от жары, а зимой – от холода.
Правда, последнее утверждение было верно лишь отчасти. Тепло было когда включали отопление.
В начале 1990-х годов с отоплением было сложно, студенты часто мерзли, а едва-теплые батареи не могли полностью прогреть здание.
Студенты пробовали греться что называется подручными способами: обогревателями и «дуйчиками». Желающих обогреть свои комнаты с помощью дополнительных приспособлений было так много, что в один из дней проводка не выдержала нагрузки, и в общежитии случился пожар. После этого студентов выселили, а само помещение стояло заброшенным до тех пор пока на его месте не появился «Атриум».
Возвели торговый центр в 2005 году. Автором проекта был архитектор Александр Дольник. Среди старинных домов конца XIX века «Атриум» поначалу выглядел непривычно, но во многом по своей форме напоминал старое общежитие.
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