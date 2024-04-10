Що раніше було на місці «Атріуму» у Дніпрі: кімнати для студентів та згорілий гуртожиток (ФОТО)

Останні кілька десятків років Дніпро активно розвивається у будівельному плані. На вулицях міста з'являються сучасні будинки, часто вони змінюють маленькі старі будинки, але не рідко з'являються на місці, де раніше стояли великі будівлі. Так було з торговим центром «Атріум», який з'явився на місці, де мешкали студенти одного із вишів міста.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядала будівля, на місці якої зараз знаходиться ТЦ «Атріум».

Раніше на місці ТЦ був студентський гуртожиток Хімічно-технологічного інституту. Збудували його у 1930-х роках. Під час Другої світової війни чотириповерхівка досить сильно постраждала від обстрілів та бомбардування, але було відновлено. Студенти у ньому жили до початку 1990-х років. Будівля з високими стелями та гранітними сходами та з товстими стінами дозволяла студентам літам не страждати від спеки, а взимку – від холоду.

Щоправда, останнє твердження було вірним лише частково. Тепло було коли вмикали опалення.

На початку 1990-х років з опаленням було складно, студенти часто мерзли, а ледве теплі батареї не могли повністю прогріти будівлю. Студенти пробували грітися, що називається підручними способами: обігрівачами та «дуйчиками».

Охочих обігріти свої кімнати за допомогою додаткових пристроїв було так багато, що одного дня проводка не витримала навантаження, і в гуртожитку сталася пожежа. Після цього студентів виселили, а саме приміщення стояло покинутим доти, доки на його місці не з’явився «Атріум».

Звели торговий центр 2005 року. Автором проекту був архітектор Олександр Дольник. Серед старовинних будинків кінця XIX століття «Атріум» спочатку виглядав незвично, але багато в чому своєю формою нагадував старий гуртожиток.

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