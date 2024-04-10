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  • Що раніше було на місці «Атріуму» у Дніпрі: кімнати для студентів та згорілий гуртожиток (ФОТО)

Що раніше було на місці «Атріуму» у Дніпрі: кімнати для студентів та згорілий гуртожиток (ФОТО)

Сьогодні 17:56
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Останні кілька десятків років Дніпро активно розвивається у будівельному плані. На вулицях міста з'являються сучасні будинки, часто вони змінюють маленькі старі будинки, але не рідко з'являються на місці, де раніше стояли великі будівлі. Так було з торговим центром «Атріум», який з'явився на місці, де мешкали студенти одного із вишів міста.

Новости Днепра про Що раніше було на місці «Атріуму» у Дніпрі: кімнати для студентів та згорілий гуртожиток (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як раніше виглядала будівля, на місці якої зараз знаходиться ТЦ «Атріум».

Раніше на місці ТЦ був студентський гуртожиток Хімічно-технологічного інституту. Збудували його у 1930-х роках. Під час Другої світової війни чотириповерхівка досить сильно постраждала від обстрілів та бомбардування, але було відновлено. Студенти у ньому жили до початку 1990-х років. Будівля з високими стелями та гранітними сходами та з товстими стінами дозволяла студентам літам не страждати від спеки, а взимку – від холоду.

Щоправда, останнє твердження було вірним лише частково. Тепло було коли вмикали опалення.

Новости Днепра про Що раніше було на місці «Атріуму» у Дніпрі: кімнати для студентів та згорілий гуртожиток (ФОТО)

На початку 1990-х років з опаленням було складно, студенти часто мерзли, а ледве теплі батареї не могли повністю прогріти будівлю. Студенти пробували грітися, що називається підручними способами: обігрівачами та «дуйчиками».

Охочих обігріти свої кімнати за допомогою додаткових пристроїв було так багато, що одного дня проводка не витримала навантаження, і в гуртожитку сталася пожежа. Після цього студентів виселили, а саме приміщення стояло покинутим доти, доки на його місці не з’явився «Атріум».

Новости Днепра про Що раніше було на місці «Атріуму» у Дніпрі: кімнати для студентів та згорілий гуртожиток (ФОТО)

Звели торговий центр 2005 року. Автором проекту був архітектор Олександр Дольник. Серед старовинних будинків кінця XIX століття «Атріум» спочатку виглядав незвично, але багато в чому своєю формою нагадував старий гуртожиток.

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Новости Днепра про Що раніше було на місці «Атріуму» у Дніпрі: кімнати для студентів та згорілий гуртожиток (ФОТО)Українська Новости Днепра про Що раніше було на місці «Атріуму» у Дніпрі: кімнати для студентів та згорілий гуртожиток (ФОТО)Русский

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