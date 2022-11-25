Что происходит со светом в Днепре и области вечером 25 ноября, — комментарий Резниченко

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«Энергетики работают третьи сутки без спины. Уже запитали всю критическую инфраструктуру области и большинство домов. И продолжают возвращать людям электричество», — сообщил Резниченко.
В то же время в регионе действуют почасовые отключения. Они необходимы для стабилизации ситуации в энергосистеме, разбалансированной из-за российских атак.
Для экономии электричества в Днепре и Кривом Роге временно приостановлена работа электротранспорта.
Местные власти увеличили на городских маршрутах количество автобусов, чтобы люди могли без проблем передвигаться по общественному транспорту.
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