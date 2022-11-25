Украинцев призвали сделать запас бензина и дизеля: названа причина

Такое мнение высказал директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин. Он считает, что украинцам нужно приготовиться к перебоям с топливом, так как они будут. Почему? Потому, что на работе сетей АЗС негативно сказывается отсутствие мобильной связи с водителями, отсутствие Интернета на заправках и так далее. азился топливный кризис из-за того, что российские оккупанты усилили обстрелы нефтезаводов, нефтебаз, объектов железнодорожной инфраструктуры. Но уже к концу июня топливный кризис преодолели.
В ноябре в Украине увеличился спрос на топливо (в частности, на бензин), хотя обычно этот месяц является так называемым «мертвым сезоном». Это произошло из-за того, что украинцы из-за отключения электроэнергии стали активно использовать генераторы. Один генератор в сутки в среднем расходует столько же топлива, сколько обычный автомобиль (примерно 10 литров).
Директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн считает, что в долгосрочной перспективе фактор «генераторный» спроса не должен вызвать повышения цен на топливо.
Читайте также:
Автор:
Вся критична інфраструктура Дніпропетровської області та більшість будинків підключено до…
Из-за ракетных ударов рф Украина погрузилась в блэкаут.
Тотальный блекаут в Днепре показал насколько важно иметь дома альтернативные…
В Днепре, несмотря на блекаут, принимали роды.
Вся критична інфраструктура Дніпропетровської області та більшість будинків підключено до електропостачання.
Из-за ракетных ударов рф Украина погрузилась в блэкаут.
Тотальный блекаут в Днепре показал насколько важно иметь дома альтернативные источники света, которые будут всегда под рукой. Как выбрать качественный фонарик для улицы и дома – разбирались журналисты dnepr.info.
В Днепре, несмотря на блекаут, принимали роды.
В Днепре начали включать уличное освещение.
В среду вечером Днепр и вся Украина фактически остались без воды. После отключения централизованного водоснабжения люди выстаивали длительные очереди чтобы купить воду на розлив или в супермаркете. Теперь многие хотят сделать запас воды, чтобы при возможном повторении такой ситуации не…
Сегодня, 25 ноября, в Днепропетровском областном совете прошла четырнадцатая сессия.
23 ноября в магазинах Днепра люди стремительно раскупили все хлебобулочные изделия, что называется впрок. Из-за блекаута многие начали паниковать и переживать, что в ближайшее время хлебзаводы не смогут работать. Теперь в домах у многих есть несколько буханок хлеба, которые могут…
Фото не для слабонервных!
Полиция приглашает граждан погреться в участках.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!