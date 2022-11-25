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Украинцев призвали сделать запас бензина и дизеля: названа причина

Сегодня 18:45
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Украинцам нужно запасаться бензином и дизельным топливом, так как предстоящей зимой будут перебои с топливом. Такие мысли высказывают в Сети собственники АЗС.

Новости Днепра про Украинцев призвали сделать запас бензина и дизеля: названа причина

Такое мнение высказал директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин. Он считает, что украинцам нужно приготовиться к перебоям с топливом, так как они будут. Почему? Потому, что на работе сетей АЗС негативно сказывается отсутствие мобильной связи с водителями, отсутствие Интернета на заправках и так далее.  азился топливный кризис из-за того, что российские оккупанты усилили обстрелы нефтезаводов, нефтебаз, объектов железнодорожной инфраструктуры. Но уже к концу июня топливный кризис преодолели.

В ноябре в Украине увеличился спрос на топливо (в частности, на бензин), хотя обычно этот месяц является так называемым «мертвым сезоном». Это произошло из-за того, что украинцы из-за отключения электроэнергии стали активно использовать генераторы. Один генератор в сутки в среднем расходует столько же топлива, сколько обычный автомобиль (примерно 10 литров).

Директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн считает, что в долгосрочной перспективе фактор «генераторный» спроса не должен вызвать повышения цен на топливо.

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