Що відбувається зі світлом у Дніпрі та області ввечері 25 листопада, – коментар Резніченко

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВВ Валентин Резніченко.
“Енергетики працюють третю добу без спину. Вже заживили всю критичну інфраструктуру області та більшість будинків. І продовжують повертати людям електрику”, – повідомив Резніченко.
Водночас у регіоні діють погодинні відключення. Вони необхідні для стабілізації ситуації в енергосистемі, що розбалансована через російські атаки.
Для економії електрики у Дніпрі та Кривому Розі тимчасово призупинено роботу електротранспорту.
Місцева влада збільшила на міських маршрутах кількість автобусів, щоб люди могли без проблем пересуватися громадським транспортом.
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