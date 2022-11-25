Що відбувається зі світлом у Дніпрі та області ввечері 25 листопада, – коментар Резніченко

Вся критична інфраструктура Дніпропетровської області та більшість будинків підключено до електропостачання.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВВ Валентин Резніченко.

“Енергетики працюють третю добу без спину. Вже заживили всю критичну інфраструктуру області та більшість будинків. І продовжують повертати людям електрику”, – повідомив Резніченко.

Водночас у регіоні діють погодинні відключення. Вони необхідні для стабілізації ситуації в енергосистемі, що розбалансована через російські атаки.

Для економії електрики у Дніпрі та Кривому Розі тимчасово призупинено роботу електротранспорту.

Місцева влада збільшила на міських маршрутах кількість автобусів, щоб люди могли без проблем пересуватися громадським транспортом.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: