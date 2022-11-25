Що відбувається зі світлом у Дніпрі та області ввечері 25 листопада, — коментар Резніченко

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВВ Валентин Резніченко.
«Енергетики працюють третю добу без спину. Вже заживили всю критичну інфраструктуру області та більшість будинків. І продовжують повертати людям електрику», — повідомив Резніченко.
Водночас у регіоні діють погодинні відключення. Вони необхідні для стабілізації ситуації в енергосистемі, що розбалансована через російські атаки.
Для економії електрики у Дніпрі та Кривому Розі тимчасово призупинено роботу електротранспорту.
Місцева влада збільшила на міських маршрутах кількість автобусів, щоб люди могли без проблем пересуватися громадським транспортом.
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