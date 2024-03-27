Что нужно знать о рационе собак маленьких пород

Повышенная скорость обмена веществ маленьких собак означает, что они способны быстро превращать потребляемую пищу в энергию. Таким питомцам требуется больше калорий на килограмм веса, соответственно — необходимо регулировать количество корма для собак, чтобы поддерживать активность и теплообмен. Пушистики нуждаются в повышенном содержании питательных веществ, таких как белки и жиры. Они важны для:
Жиры, как источники энергии, необходимы для здоровья кожи и шерсти, а также для усвоения витаминов. Переизбыток калорий способен привести к ожирению у собаки. В результате этого повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Важно следить за порцией пищи и выбирать корм, который соответствует потребностям питомца.
Разнообразие в рационе обеспечивает животным необходимые питательные вещества. Витамины и минералы помогают поддерживать отличное самочувствие. Постоянное употребление однотипной пищи приводит к развитию аллергии и пищевой чувствительности у любимца. Дополнение рациона разными компонентами снижает риск развития проблем с пищеварительной системой. Разнообразие во вкусе и текстуре корма помогает поддерживать интерес животного к пище и стимулирует аппетит. Это особенно актуально для привередливых собак. У животных маленьких пород может возникать чувствительность к изменениям в питании. Ветеринары рекомендуют начинать введение нового меню с маленьких порций. Это поможет быстро адаптироваться к другим условиям. Также важно добавлять в рацион специальные вкусняшки для песиков и витамины, помогающие поддерживать отличное состояние здоровья. Правильное питание сделает питомца счастливым и довольным. Собаки маленьких пород отличаются уникальными потребностями, которые необходимо учитывать при составлении рациона. Выбирайте только качественные корма, поскольку от этого зависит самочувствие животного. Разнообразие в рационе помогает любимцу обрести благополучие.Виктория
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