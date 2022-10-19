Чрезвычайно напряженные дни для Днепропетровской области, — Лукашук

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал о том, как прошло 19 октября в регионе.

«Последние дни в Днепропетровской области были крайне напряженными из-за постоянных ударов российских оккупантов по мирным населенным пунктам и критически важной инфраструктуре. Теперь у меня есть хорошие новости: в течение суток не было вражеских обстрелов территорий Днепропетровской области.

Несмотря на террор, совершенный оккупантами, перемещенные лица продолжают прибывать в наш регион. Сейчас их уже почти 357 тысяч.

Кривой Рог принял более 63 тысяч внутренне перемещенных лиц, Днепр – более 144 тысяч. И это только те граждане, которые зарегистрировались. Мы делаем все возможное, чтобы люди были обеспечены самым необходимым. «

Работы по разминированию продолжаются: сегодня спасатели Днепропетровской области уничтожили 108 взрывоопасных предметов. Всего с начала полномасштабного вторжения наши пиротехники обезвредили почти 6 тысяч единиц боеприпасов.

«Днепропетровская область живет. Работает, волонтерет, помогает, поддерживает, экономит. Мы делаем все для Победы. Никто не может отнять у нас свободу».