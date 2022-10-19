Чрезвычайно напряженные дни для Днепропетровской области, — Лукашук

«Последние дни в Днепропетровской области были крайне напряженными из-за постоянных ударов российских оккупантов по мирным населенным пунктам и критически важной инфраструктуре. Теперь у меня есть хорошие новости: в течение суток не было вражеских обстрелов территорий Днепропетровской области.
Несмотря на террор, совершенный оккупантами, перемещенные лица продолжают прибывать в наш регион. Сейчас их уже почти 357 тысяч.
Кривой Рог принял более 63 тысяч внутренне перемещенных лиц, Днепр – более 144 тысяч. И это только те граждане, которые зарегистрировались. Мы делаем все возможное, чтобы люди были обеспечены самым необходимым. «
Работы по разминированию продолжаются: сегодня спасатели Днепропетровской области уничтожили 108 взрывоопасных предметов. Всего с начала полномасштабного вторжения наши пиротехники обезвредили почти 6 тысяч единиц боеприпасов.
«Днепропетровская область живет. Работает, волонтерет, помогает, поддерживает, экономит. Мы делаем все для Победы. Никто не может отнять у нас свободу».
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