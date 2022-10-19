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Вкрай напружені дні для Дніпропетровщини, – Лукашук

Сьогодні 20:30
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Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів про те, як в області минуло 19 жовтня.

Новости Днепра про Вкрай напружені дні для Дніпропетровщини, - Лукашук

“Останні дні на Дніпропетровщині були вкрай напружені через постійні удари російських окупантів по мирним громадам і об’єктам критичної інфраструктури. Нині ж маю хорошу новину: протягом дня ворожих обстрілів територій Дніпропетровщини не зафіксовано.

Попри терор, який чинять загарбники, до нашої області продовжують прибувати переселенці. Нині їх вже майже 357 тисяч. Кривий Ріг прийняв більш ніж 63 тисячі внутрішньо переміщених осіб, Дніпро – понад 144 тисячі. І це тільки ті громадяни, які стали на облік. Робимо все, щоб люди були забезпечені найнеобхіднішим. “

Триває робота з розмінування: сьогодні рятувальники Дніпропетровщини знищили 108 вибухонебезпечних предметів. Всього ж від початку повномасштабного вторгнення наші піротехніки знешкодили майже 6 тисяч одиниць боєприпасів. 

“Дніпропетровщина живе. Працює, волонтерить, допомагає, підтримує, рятує. Ми робимо все для Перемоги. Нікому не відібрати у нас свободу.”

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Новости Днепра про Вкрай напружені дні для Дніпропетровщини, - ЛукашукУкраїнська Новости Днепра про Вкрай напружені дні для Дніпропетровщини, - ЛукашукРусский

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