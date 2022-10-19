Вкрай напружені дні для Дніпропетровщини, – Лукашук

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів про те, як в області минуло 19 жовтня.

“Останні дні на Дніпропетровщині були вкрай напружені через постійні удари російських окупантів по мирним громадам і об’єктам критичної інфраструктури. Нині ж маю хорошу новину: протягом дня ворожих обстрілів територій Дніпропетровщини не зафіксовано.

Попри терор, який чинять загарбники, до нашої області продовжують прибувати переселенці. Нині їх вже майже 357 тисяч. Кривий Ріг прийняв більш ніж 63 тисячі внутрішньо переміщених осіб, Дніпро – понад 144 тисячі. І це тільки ті громадяни, які стали на облік. Робимо все, щоб люди були забезпечені найнеобхіднішим. “