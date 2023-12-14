Часть органов не функционирует: в Днепре в помощи нуждается котенок, которого избили и бросили умирать

Об этом рассказала зооволонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.
Котенка Бусинку нашли в кустах, где животное медленно умирало. Как отметила волонтер, четырехлапую кошечку избили. Из-за сильных ударов у нее разорвалась диафрагма, поэтому часть органов просто «выпала». Легкие были пережаты, из-за чего бедняга чуть не задохнулась.
В ветклинике, куда сразу увезли раненую кошку, животному провели операцию. Теперь ее состояние немного стабилизировали, но внутренние органы до сих пор не функционируют как следует.
Котенок не может нормально дышать, есть и периодически теряет сознание. Во время операции у животного остановилось сердце, а сейчас есть некоторые неврологические нарушения – зрачки не реагируют на свет. По словам ветеринаров, при правильном лечении эти симптомы должны исчезнуть.
Приют задолжал за операцию Бусинки более 14 тысяч гривен. Впереди еще одно хирургическое вмешательство – на сломанной задней лапке, где нужно собрать кости. Потом трудный путь к выздоровлению, но в клинике говорят, что кошечка сможет оправитьcя.
Если у вас есть желание и возможность задонатить Бусинке на лечение, то это можно сделать по реквизитам ниже.
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