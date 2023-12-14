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  • Часть органов не функционирует: в Днепре в помощи нуждается котенок, которого избили и бросили умирать

Часть органов не функционирует: в Днепре в помощи нуждается котенок, которого избили и бросили умирать

Сегодня 16:21
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В Днепре в помощи нуждается котик Бусинка, которого сильно избили.

Новости Днепра про Часть органов не функционирует: в Днепре в помощи нуждается котенок, которого избили и бросили умирать

Об этом рассказала зооволонтер мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик.

Котенка Бусинку нашли в кустах, где животное медленно умирало. Как отметила волонтер, четырехлапую кошечку избили. Из-за сильных ударов у нее разорвалась диафрагма, поэтому часть органов просто «выпала». Легкие были пережаты, из-за чего бедняга чуть не задохнулась.

В ветклинике, куда сразу увезли раненую кошку, животному провели операцию. Теперь ее состояние немного стабилизировали, но внутренние органы до сих пор не функционируют как следует.

Котенок не может нормально дышать, есть и периодически теряет сознание. Во время операции у животного остановилось сердце, а сейчас есть некоторые неврологические нарушения – зрачки не реагируют на свет. По словам ветеринаров, при правильном лечении эти симптомы должны исчезнуть.

Приют задолжал за операцию Бусинки более 14 тысяч гривен. Впереди еще одно хирургическое вмешательство – на сломанной задней лапке, где нужно собрать кости. Потом трудный путь к выздоровлению, но в клинике говорят, что кошечка сможет оправитьcя. 

Если у вас есть желание и возможность задонатить Бусинке на лечение, то это можно сделать по реквизитам ниже.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення “Благодійна допомога для котика Бусінки”
 
Детальнее ТУТ

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Новости Днепра про Часть органов не функционирует: в Днепре в помощи нуждается котенок, которого избили и бросили умиратьУкраїнська Новости Днепра про Часть органов не функционирует: в Днепре в помощи нуждается котенок, которого избили и бросили умиратьРусский

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