Частина органів не функціонує: у Дніпрі допомоги потребує кошеня, якого побили та кинули помирати

У Дніпрі допомоги потребує котик Бусинка, якого сильно побили.

Про це розповіла зооволонтерка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.

Кошеня Бусинку знайшли в кущах, де тварина повільно помирала. Як зазначила волонтерка, чотирилапу кішечку побили. Через сильні удари в неї розірвалася діафрагма, тож частина органів просто “випала”. Легені були перетиснуті, тому бідося ледь не задихнулася.

У ветклініці, куди відразу відвезли поранену кішку, тварині провели операцію. Наразі її стан трохи стабілізували, але внутрішні органи досі не функціонують як треба.

Кошеня не може нормально дихати, їсти та періодично втрачає свідомість. Під час операції у тварини зупинилося серце, а зараз є деякі неврологічні порушення – зіниці не реагують на світло. За словами ветеринарів, при правильному лікуванні ці симптоми мають зникнути.

Наразі притулок заборгував за операцію Бусинки понад 14 тисяч гривень. Попереду ще одне хірургічне втручання – на зламаній задній лапці, де треба зібрати кістки. Потім важкий шлях до одужання, але у клініці кажуть, що кішечка зможе оклигати.

Якщо у вас є бажання та можливість задонатити Бусинці на лікування, то це можна зробити за реквізитами нижче.



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Уманчик Ольга Валентинівна

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Призначення “Благодійна допомога для котика Бусінки” Куратор міні-притулку +380932350370 ОльгаКартки для допомоги:Уманчик Ольга Валентинівна4149 4991 3681 6293 PrivatBank4731 2196 3075 1208 PrivatBank4441 1144 0474 0506 Monobank5167 8031 0024 4404 OschadBank4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBankPayPal [email protected] https://www.paypal.me/UmanchykWise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga UmanchykРозрахунковий рахунок PrivatBankБО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯIBAN: UA693052990000026004050290416 UAHЄДРПОУ/ІПН: 40416474МФО: 305299Призначення “Благодійна допомога для котика Бусінки”

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