Частина органів не функціонує: у Дніпрі допомоги потребує кошеня, якого побили та кинули помирати

Про це розповіла зооволонтерка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.
Кошеня Бусинку знайшли в кущах, де тварина повільно помирала. Як зазначила волонтерка, чотирилапу кішечку побили. Через сильні удари в неї розірвалася діафрагма, тож частина органів просто “випала”. Легені були перетиснуті, тому бідося ледь не задихнулася.
У ветклініці, куди відразу відвезли поранену кішку, тварині провели операцію. Наразі її стан трохи стабілізували, але внутрішні органи досі не функціонують як треба.
Кошеня не може нормально дихати, їсти та періодично втрачає свідомість. Під час операції у тварини зупинилося серце, а зараз є деякі неврологічні порушення – зіниці не реагують на світло. За словами ветеринарів, при правильному лікуванні ці симптоми мають зникнути.
Наразі притулок заборгував за операцію Бусинки понад 14 тисяч гривень. Попереду ще одне хірургічне втручання – на зламаній задній лапці, де треба зібрати кістки. Потім важкий шлях до одужання, але у клініці кажуть, що кішечка зможе оклигати.
Якщо у вас є бажання та можливість задонатити Бусинці на лікування, то це можна зробити за реквізитами нижче.
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