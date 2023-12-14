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Частина органів не функціонує: у Дніпрі допомоги потребує кошеня, якого побили та кинули помирати

Сьогодні 16:21
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У Дніпрі допомоги потребує котик Бусинка, якого сильно побили.

Новости Днепра про Частина органів не функціонує: у Дніпрі допомоги потребує кошеня, якого побили та кинули помирати

Про це розповіла зооволонтерка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик. 

Кошеня Бусинку знайшли в кущах, де тварина повільно помирала. Як зазначила волонтерка, чотирилапу кішечку побили. Через сильні удари в неї розірвалася діафрагма, тож частина органів просто “випала”. Легені були перетиснуті, тому бідося ледь не задихнулася. 

У ветклініці, куди відразу відвезли поранену кішку, тварині провели операцію. Наразі її стан трохи стабілізували, але внутрішні органи досі не функціонують як треба. 

Кошеня не може нормально дихати, їсти та періодично втрачає свідомість. Під час операції у тварини зупинилося серце, а зараз є деякі неврологічні порушення – зіниці не реагують на світло. За словами ветеринарів, при правильному лікуванні ці симптоми мають зникнути. 

Наразі притулок заборгував за операцію Бусинки понад 14 тисяч гривень. Попереду ще одне хірургічне втручання – на зламаній задній лапці, де треба зібрати кістки. Потім важкий шлях до одужання, але у клініці кажуть, що кішечка зможе оклигати. 

Якщо у вас є бажання та можливість задонатити Бусинці на лікування, то це можна зробити за реквізитами нижче. 

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення “Благодійна допомога для котика Бусінки”
 
Детальніше ТУТ
 

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Новости Днепра про Частина органів не функціонує: у Дніпрі допомоги потребує кошеня, якого побили та кинули помиратиУкраїнська

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