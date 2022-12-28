Часть Днепра временно без тепла: что произошло и когда вернут отопление

Как сообщили в департаменте благоустройства Днепровского горсовета, из-за стабилизационных отключений электроэнергии частными энергетическими компаниями ДТЭК и ЦЭК в 13:30 обесточены ТРП и домовые котельные из-за чего нет тепла на:
Подачу тепла специалисты КП «Теплоэнерго» возобновят после подачи электроэнергии на теплораспределительный пункт (ТРП) и домовые котельные.
Другие объекты КП «Теплоэнерго», а также теплораспределительные пункты (ТРП) и котельные КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» — работают в штатном режиме.
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