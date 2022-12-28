Часть Днепра временно без тепла: что произошло и когда вернут отопление

В Днепре десятки домов временно без тепла.

Как сообщили в департаменте благоустройства Днепровского горсовета, из-за стабилизационных отключений электроэнергии частными энергетическими компаниями ДТЭК и ЦЭК в 13:30 обесточены ТРП и домовые котельные из-за чего нет тепла на:

вул. Нестерова;

вул. Є. Коновальця;

вул. М. Магомаєва;

вул. Г. Крут;

пр. Д. Яворницького;

пл. Соборна;

вул. І. Акінфієва;

ст. Лоцманська;

ТРП Зап. Шосе та вул. Панікахи;

вул. Шевченко;

вул. О. Гончара;

вул. Севастопольська;

вул. С. Єфремова;

вул. Вернадського;

вул. Жуковського;

вул. Паторжинського;

вул. Крамського;

вул. В. Вініченка;

вул. Д. Донцова;

вул. Вернадського;

пр. Гагаріна;

вул. Гоголя;

Подачу тепла специалисты КП «Теплоэнерго» возобновят после подачи электроэнергии на теплораспределительный пункт (ТРП) и домовые котельные.

Другие объекты КП «Теплоэнерго», а также теплораспределительные пункты (ТРП) и котельные КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» — работают в штатном режиме.

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