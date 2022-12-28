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Часть Днепра временно без тепла: что произошло и когда вернут отопление

Сегодня 16:38
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В Днепре десятки домов временно без тепла.

Новости Днепра про Часть Днепра временно без тепла: что произошло и когда вернут отопление

Как сообщили в департаменте благоустройства Днепровского горсовета, из-за стабилизационных отключений электроэнергии частными энергетическими компаниями ДТЭК и ЦЭК в 13:30 обесточены ТРП и домовые котельные из-за чего нет тепла на:

  • вул. Нестерова;
  • вул. Є. Коновальця;
  • вул. М. Магомаєва;
  • вул. Г. Крут;
  • пр. Д. Яворницького;
  • пл. Соборна;
  • вул. І. Акінфієва;
  • ст. Лоцманська;
  • ТРП Зап. Шосе та вул. Панікахи;
  • вул. Шевченко;
  • вул. О. Гончара;
  • вул. Севастопольська;
  • вул. С. Єфремова;
  • вул. Вернадського;
  • вул. Жуковського;
  • вул. Паторжинського;
  • вул. Крамського;
  • вул. В. Вініченка;
  • вул. Д. Донцова;
  • вул. Вернадського;
  • пр. Гагаріна;
  • вул. Гоголя;

Подачу тепла специалисты КП «Теплоэнерго» возобновят после подачи электроэнергии на теплораспределительный пункт (ТРП) и домовые котельные.

Другие объекты КП «Теплоэнерго», а также теплораспределительные пункты (ТРП) и котельные КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» — работают в штатном режиме.

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