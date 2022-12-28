Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Частина Дніпра тимчасово без тепла: що сталося та коли повернуть опалення

Частина Дніпра тимчасово без тепла: що сталося та коли повернуть опалення

Сьогодні 16:38
просмотров

У Дніпрі десятки будинків тимчасово без опалення.

Новости Днепра про Частина Дніпра тимчасово без тепла: що сталося та коли повернуть опалення

Як повідомили в департаменті благоустрою Дніпровської міськради, через стабілізаційні відключення електроенергії  приватними енергетичними компаній ДТЕК та ЦЕК о 13:30 знеструмлено ТРП та будинкові котельні через що нема тепла на:

  • вул. Нестерова;
  • вул. Є. Коновальця;
  • вул. М. Магомаєва;
  • вул. Г. Крут;
  • пр. Д. Яворницького;
  • пл. Соборна;
  • вул. І. Акінфієва;
  • ст. Лоцманська;
  • ТРП Зап. Шосе та вул. Панікахи;
  • вул. Шевченко;
  • вул. О. Гончара;
  • вул. Севастопольська;
  • вул. С. Єфремова;
  • вул. Вернадського;
  • вул. Жуковського;
  • вул. Паторжинського;
  • вул. Крамського;
  • вул. В. Вініченка;
  • вул. Д. Донцова;
  • вул. Вернадського;
  • пр. Гагаріна;
  • вул. Гоголя;

Подачу тепла  спеціалісти КП «Теплоенерго» відновлять після подачі електроенергії на тепло-розподільчий пункт (ТРП) та будинкові котельн. 

Інші об’єкти КП «Теплоенерго», а також тепло-розподільчі пункти (ТРП) та котельні КП «Коменергосервіс»  та КП «Житлсервіс-Дніпро» – у роботі.

Читайте також:

Новости Днепра про Частина Дніпра тимчасово без тепла: що сталося та коли повернуть опаленняУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі з 1 січня зростуть тарифи на воду
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:59
    У Дніпрі з 1 січня зростуть тарифи на воду

    Мешканці Дніпра будуть більше платити за воду з 1 січня.

    Вихопив сумку та намагався втекти: у Дніпрі небайдужі чоловіки затримали крадія
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:42
    Вихопив сумку та намагався втекти: у Дніпрі небайдужі чоловіки затримали крадія

    Учора ввечері на лінію "102" повідомили про грабіж у Чечелівському…

    6 тисяч гривень “новорічної допомоги”: у Дніпрі спростували черговий “вкид”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:22
    6 тисяч гривень “новорічної допомоги”: у Дніпрі спростували черговий “вкид”

    Мешканців Дніпра закликали не довіряти "вкидам" про виплату соціальної допомоги…

    Їзда на двох колесах та зіпсовані доріжки стадіону: як у Дніпрі проходило автородео (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:07
    Їзда на двох колесах та зіпсовані доріжки стадіону: як у Дніпрі проходило автородео (ФОТО)

    Понад 40 років тому до Дніпра приїзджали каскадери та вражали…

    Наверх