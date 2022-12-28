Частина Дніпра тимчасово без тепла: що сталося та коли повернуть опалення

Як повідомили в департаменті благоустрою Дніпровської міськради, через стабілізаційні відключення електроенергії приватними енергетичними компаній ДТЕК та ЦЕК о 13:30 знеструмлено ТРП та будинкові котельні через що нема тепла на:
Подачу тепла спеціалісти КП «Теплоенерго» відновлять після подачі електроенергії на тепло-розподільчий пункт (ТРП) та будинкові котельн.
Інші об’єкти КП «Теплоенерго», а також тепло-розподільчі пункти (ТРП) та котельні КП «Коменергосервіс» та КП «Житлсервіс-Дніпро» – у роботі.
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