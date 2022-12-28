Частина Дніпра тимчасово без тепла: що сталося та коли повернуть опалення

У Дніпрі десятки будинків тимчасово без опалення.

Як повідомили в департаменті благоустрою Дніпровської міськради, через стабілізаційні відключення електроенергії приватними енергетичними компаній ДТЕК та ЦЕК о 13:30 знеструмлено ТРП та будинкові котельні через що нема тепла на:

вул. Нестерова;

вул. Є. Коновальця;

вул. М. Магомаєва;

вул. Г. Крут;

пр. Д. Яворницького;

пл. Соборна;

вул. І. Акінфієва;

ст. Лоцманська;

ТРП Зап. Шосе та вул. Панікахи;

вул. Шевченко;

вул. О. Гончара;

вул. Севастопольська;

вул. С. Єфремова;

вул. Вернадського;

вул. Жуковського;

вул. Паторжинського;

вул. Крамського;

вул. В. Вініченка;

вул. Д. Донцова;

вул. Вернадського;

пр. Гагаріна;

вул. Гоголя;

Подачу тепла спеціалісти КП «Теплоенерго» відновлять після подачі електроенергії на тепло-розподільчий пункт (ТРП) та будинкові котельн.

Інші об’єкти КП «Теплоенерго», а також тепло-розподільчі пункти (ТРП) та котельні КП «Коменергосервіс» та КП «Житлсервіс-Дніпро» – у роботі.



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