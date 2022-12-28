Вихопив сумку та намагався втекти: у Дніпрі небайдужі чоловіки затримали крадія

Учора ввечері на лінію "102" повідомили про грабіж у Чечелівському районі.

Правоохоронці оперативно виїхали на місце, там вони з’ясували, що злочинця вже затримали двоє небайдужих чоловіків.

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, потерпіла поверталася з роботи, в якийсь момент до неї ззаду підбіг невідомий, штовхнув, вихопив сумку та кинувся тікати. Жінка почала бігти за грабіжником та кликала на допомогу. Це почули двоє чоловіків, які перебували поруч. Вони кинулись за злочинцем, наздогнали його, затримали та викликали поліцію.

Патрульні затримали чоловіка. Викрадене майно повернули жінці. На місце поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

Дякуємо небайдужим громадянам, які не розгубились та допомогли затримати ймовірного грабіжника. Так тримати! – зазначають правоохоронці.

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