Не витримав: у Кривому Розі біля житлового будинку загорівся генератор

Так, сьогодні, 28 грудня, у Кривому Розі загорівся бензиновий генератор біля житлового будинку. Пожежа сталася на проспекті Металургів об 11:20.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники швидко загасили вогонь, не давши йому розповсюдитися. Генератор згорів повністю. На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДСНС розповіли, як правильно використовувати генератор.
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