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Не витримав: у Кривому Розі біля житлового будинку загорівся генератор

Сьогодні 15:45
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Через відключення світла українці почали використовувати генератори, але, на жаль, дуже часто стаються нещасні випадки.

Новости Днепра про Не витримав: у Кривому Розі біля житлового будинку загорівся генератор

Так, сьогодні, 28 грудня, у Кривому Розі загорівся бензиновий генератор біля житлового будинку. Пожежа сталася на проспекті Металургів об 11:20.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники швидко загасили вогонь, не давши йому розповсюдитися. Генератор згорів повністю. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДСНС розповіли, як правильно використовувати генератор.

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Новости Днепра про Не витримав: у Кривому Розі біля житлового будинку загорівся генераторУкраїнська

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