Уже вдруге: вчителька із Дніпропетровщини одна із переможниць Всеукраїнського радіодиктанту

Про це повідомили в Слобожанській територіальній громаді.
Декілька днів тому “Суспільне” оголосило переможців щорічного радіодиктанту. Серед тих, хто найкраще написав диктант опинилася вчителька Слобожанського ліцею Тетяна Павлик. Жінка викладає українську мову та літературу.
Зазначається, що Тетяна бере участь в диктанті кожного року, а це вже друга її перемога.
Нагадаємо, щорічно суспільний мовник проводить всеукраїнський радіодиктант. Цього року на перевірку надіслали близько 30 тисяч електронних та 10 тисяч паперових листів.
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