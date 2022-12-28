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Не выдержал: в Кривом Роге возле жилого дома загорелся генератор

Сегодня 15:45
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Из-за отключения света украинцы начали использовать генераторы, но, к сожалению, очень часто случаются несчастные случаи.

Новости Днепра про Не выдержал: в Кривом Роге возле жилого дома загорелся генератор

Так, сегодня, 28 декабря, в Кривом Роге загорелся бензиновый генератор возле жилого дома. Пожар произошел на проспекте Металлургов в 11:20.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели быстро потушили огонь, не дав ему распространиться. Генератор сгорел полностью. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали, что в ГСЧС рассказали, как правильно использовать генератор.

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Новости Днепра про Не выдержал: в Кривом Роге возле жилого дома загорелся генераторУкраїнська Новости Днепра про Не выдержал: в Кривом Роге возле жилого дома загорелся генераторРусский

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