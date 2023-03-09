Бывший водочный завод в центре Днепра стал новым памятником архитектуры

В Днепре появился новый памятник архитектуры.

Здание, где раньше располагался водочный завод, внесли в список памятников архитектуры местного значения. Об этом сообщила начальница управления по вопросам охраны культурного наследия ДМР Надежда Лиштва.

Приказом Министерство культуры и информационной политики Украины от 01.03.2023 №93 в Государственный реестр недвижимых памятников Украины занесен памятник архитектуры «Производственное предприятие» по просп. Леси Украинки, 4 в г. Днепре, с присвоением охранного №10283-Дп, — написала Надежда Лиштва.

Отмечается, что здание является образцом промышленной архитектуры конца 19 века с кирпичной отделкой фасадов. Сооружение неоднократно в разные периоды «достраивали», но, несмотря на это, был сохранен общий архитектурный замысел. Все пристройки органически дополняют производственное здание бывшего «Казенного винного склада» и являются его неотъемлемыми частями как исторические наслоения.

Бывший водочный завод в центре Днепра стал новым памятником архитектуры

Так, в 1897 году здесь был открыт Екатеринославский винный склад. Здесь проводили доочистку спирта и его переработку в утвержденную в то время водку крепостью в 360. Эффект от открытия склада значительно превзошел ожидания – уже в 1898 году было начато расширение комплекса: надстроены 2 дополнительных этажа над частью зданий, построена новая котельная и цистерна. При складе также работал 1-й округ Екатеринославского акцизного управления.

В начале 20 века склад был крупным комплексом, в который входили производственные, складские, административные и жилые здания. Здесь даже обустроили приемную для рабочих и станцию очистки сточных вод. А на складе иногда ставили пьесы, чтобы культурно развлечь работников. К примеру, в 1913 году в заводской столовой была поставлена пьеса Карпенко-Карого «Сто тысяч».

В Первую мировую здесь свернули производство водки и разместили госпиталь для раненных на 90 коек. Затем во время гражданской войны здесь была казарма, а с 1920 года в здании снова хранили спиртное.

Полноценная работа предприятия началась только в 1925 году, когда начал работу спиртоводочный завод №4 Центроспирта.

В 1930-х годах Днепропетровский водочный завод «Главликерводка» снова реконструировали, а в 1939 году он начинает выпуск водки в 400, первые партии которой сбывались в таре 0,45 л и стоили 5 руб. 45 коп.

Завод не пострадал во время Второй мировой войны и продолжал работу весь период оккупации города. В начале 1950-х гг. он был реконструирован, с расширением основных объемов.

В 1978 году Днепропетровский городской совет внес завод в список предприятий, которые должны быть остановлены до 1 января 1979 года и в дальнейшем выведены за пределы жилых кварталов города. Однако завод продолжил работу почти до конца 2000-х годов.

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