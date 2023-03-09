Колишній горілчаний завод в центрі Дніпра став новою пам’яткою архітектури

У Дніпрі з'явилася нова пам'ятка архітектури.

Будівлю, де раніше розташовувався горілчаний завод, внесли до переліку пам’яток архітектури місцевого значення. Про це повідомила начальниця управління з питань охорони культурної спадщини ДМР Надія Лиштва.

Наказом Міністерство культури та інформаційної політики України від 01.03.2023 №93 до Державного реєстру нерухомих пам’яток України занесено пам’ятку архітектури “Виробниче підприємство” по просп. Лесі Українки, 4 у м. Дніпрі, з присвоєнням охоронного № 10283-Дп, – написала Надія Лиштва.

Зазначається, що будівля є зразком промислової архітектури кінця 19 сторіччя з цегляним оздобленням фасадів. Споруду неодноразово у різні періоди “добудовували”, але попри це було збережено загальний архітектурний задум. Усі прибудови органічно доповнюють виробничу будівлю колишнього «Казенного винного складу» та є її невід’ємними частинами як історичні нашарування.

Колишній горілчаний завод в центрі Дніпра став новою пам’яткою архітектури

Так, у 1897 році тут відкрили Катеринославський винний склад. Тут проводили доочистку спирту та його переробку в затверджену в той час горілку міцністю у 360. Ефект від відкриття складу значно перевершив очікування – вже у 1898 році було розпочато розширення комплексу: надбудовано 2 додаткові поверхи над частиною будівель, побудовано нову котельню та цистерни. При складі також працював 1-й округ Катеринославського акцизного управління.

На початку 20 сторіччя склад був крупним комплексом, до якого входили виробничі, складські, адміністративні та житлові будівлі. Тут навіть облаштували приймальний покій для робітників та станцію очистки стічних вод. А на складі іноді ставили п’єси, щоб культурно розважити працівників. До прикладу, у 1913 року в заводській їдальні було поставлено п’єсу Карпенко-Карого «Сто тисяч».

У Першу світову тут згорнули виробництво горілки та розмістили госпіталь до поранених на 90 ліжок. Потім під час громадянської війни тут була казарма, а з 1920 року у будівлі знову зберігали спиртне.

Повноцінна робота підприємства розпочалася тільки у 1925 році, коли почав роботу спиртогорілчаний завод №4 Центроспирту.

У 1930-х роках Дніпропетровський горілчаний завод «Головлікергорілка» знову реконструюється, а у 1939 році починає випуск горілки в 400, перші партії якої збувалися у тарі 0,45 л та коштували 5 руб. 45 коп.

Завод не постраждав під час Другої світової війни та продовжував роботу увесь період окупації міста. На початку 1950-х рр. його було реконструйовано, з розширенням основних об’ємів.

У 1978 році Дніпропетровська міська рада внесла завод до переліку підприємств, які мають бути зупинені до 1 січня 1979 року та у подальшому виведені за межі житлових кварталів міста. Проте завод продовжив працювати майже до кінця 2000-х років.

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