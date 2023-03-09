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В Днепре некоторые дома остались без тепла: ситуация на утро 9 марта

Сегодня 10:00
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Сегодня, 9 марта, в Днепре из-за угрозы ракетной атаки частные энергоснабжающие компании применили ночью превентивные отключения электроснабжения.

Новости Днепра про В Днепре некоторые дома остались без тепла: ситуация на утро 9 марта

В связи с этим зафиксированы остановки районных и квартальных котельных КП «Теплоэнерго» по ул. Батумская, Калиновая, пр. Мира, пр. Слобожанский, по ул. Шолохова и Дементьева.

Также были обесточены котельные и теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго» в Чечелевском районе на ул. Руденко, Янгеля, Макарова, Титова, Н. Алексеенко, Рабочая.

Без электроэнергии были и некоторые домовые котельные в центральной части города. Также обесточивание объектов теплоснабжения фиксировалось и в Центральном и Соборном районах.

Подача электроэнергии на котельных и ТРП постепенно возобновляется.

За прошедшие сутки, 8 марта, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 23 засора на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 15 повреждений на сетях водоснабжения. Самые серьезные из них:

  • ул. Немировича-Данченко;
  • ул. Шевченко.

С самого утра аварийная бригада КП «Днепрводоканал» продолжит ликвидацию повреждения на водопроводе по улице Тиха, 30. Из-за этого прекращено водоснабжение нескольких поселков – Каменка, Ракшевка и Волосское.

Водоснабжение будет возобновлено до конца дня.

По состоянию на 6:00 завершены аварийные работы на улице Мазуренко, 1. Коммунальщики работали всю ночь. В настоящее время уже восстановлено водоснабжение в домах на следующих улицах:

  • ул. Мазуренко;
  • ул. Веселая;
  • ул. Михайлова;
  • ул. Артюшенко.

Проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.

В Днепре в обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные и теплораспределительные пункты этих КП.

Аварийные ситуации в сетях теплоснабжения отсутствуют.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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