Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі деякі будинки залишилися без тепла: ситуація на ранок 9 березня

Сьогодні 10:00
просмотров

Сьогодні, 9 березня, у Дніпрі через загрозу ракетної атаки приватні енергопостачальні компанії застосували вночі превентивні відключення електропостачання.

Новости Днепра про У Дніпрі деякі будинки залишилися без тепла: ситуація на ранок 9 березня

У зв’язку з цим зафіксовано зупинки районних і квартальних котелень КП “Теплоенерго” по вул. Батумська, Калинова, пр. Миру, пр. Слобожанський, по вул. Шолохова та Дементьєва. 

Також було знеструмлено котельні і теплорозподільчі пункти КП “Теплоенерго” у Чечелівському районі по вул. Руденко, Янгеля, Макарова, Титова, Н. Алексєєнко, Робоча. 

Без електроенергії були і деякі будинкові котельні в Центральній частині міста. Також знеструмлення об’єктів теплопостачання фіксувалися й у Центральному та Соборному районах. 

Наразі подача електроенергії на котельнях та ТРП поступово відновлюється.

За минулу добу, 8 березня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 23 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 15 пошкоджень на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них:

  • вул. Немировича-Данченко;
  • вул. Шевченко.

З самого ранку аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» продовжить ліквідацію пошкодження на водопроводі по вулиці Тиха, 30. Через це припинено водопостачання декількох селищ – Кам’янка, Ракшівка та Волоське.

Водопостачання буде відновлено до кінця дня.

Станом на 6:00 завершені аварійні роботи на вулиці Мазуренка, 1. Комунальники працювали всю ніч. Наразі вже відновлено водопостачання в будинках на наступних вулицях:

  • вул. Мазуренко;
  • вул. Весела;
  • вул. Михайлова;
  • вул. Артюшенко.

Проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

Наразі у Дніпрі у звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП.

Аварійні ситуації на мережах теплопостачання відсутні.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:  

  • (056) 732-12-12  
  • (095) 732-12-12  
  • (096) 732-12-12  
  • (073) 732-12-12

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі деякі будинки залишилися без тепла: ситуація на ранок 9 березняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі деякі будинки залишилися без тепла: ситуація на ранок 9 березняРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Зеленський показав наслідки нічної ракетної атаки по Україні (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:33
    Зеленський показав наслідки нічної ракетної атаки по Україні (ФОТО)

    У ніч на 9 березня росіяни атакували Україну ракетами.

    У Дніпрі можуть з’явитися два «нові» сквери, але є нюанс
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:31
    У Дніпрі можуть з’явитися два «нові» сквери, але є нюанс

    У Дніпрі "легітимізують" два сквери.

    У Дніпрі частково призупинено роботу електротранспорту: деталі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    У Дніпрі частково призупинено роботу електротранспорту: деталі

    Через масовану ракетну атаку тягові підстанції, що живлять електротранспорт, знеструмлено.

    Надважкі ніч та ранок: ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами
    Сьогодні 08:30
    Надважкі ніч та ранок: ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами

    «Прильоти» – у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.

    Наверх