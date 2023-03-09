У Дніпрі деякі будинки залишилися без тепла: ситуація на ранок 9 березня

Сьогодні, 9 березня, у Дніпрі через загрозу ракетної атаки приватні енергопостачальні компанії застосували вночі превентивні відключення електропостачання.

У зв’язку з цим зафіксовано зупинки районних і квартальних котелень КП “Теплоенерго” по вул. Батумська, Калинова, пр. Миру, пр. Слобожанський, по вул. Шолохова та Дементьєва.

Також було знеструмлено котельні і теплорозподільчі пункти КП “Теплоенерго” у Чечелівському районі по вул. Руденко, Янгеля, Макарова, Титова, Н. Алексєєнко, Робоча.

Без електроенергії були і деякі будинкові котельні в Центральній частині міста. Також знеструмлення об’єктів теплопостачання фіксувалися й у Центральному та Соборному районах.

Наразі подача електроенергії на котельнях та ТРП поступово відновлюється.

За минулу добу, 8 березня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 23 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 15 пошкоджень на мережах водопостачання. Найсерйозніші з них:

вул. Немировича-Данченко;

вул. Шевченко.

З самого ранку аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» продовжить ліквідацію пошкодження на водопроводі по вулиці Тиха, 30. Через це припинено водопостачання декількох селищ – Кам’янка, Ракшівка та Волоське.

Водопостачання буде відновлено до кінця дня.

Станом на 6:00 завершені аварійні роботи на вулиці Мазуренка, 1. Комунальники працювали всю ніч. Наразі вже відновлено водопостачання в будинках на наступних вулицях:

вул. Мазуренко;

вул. Весела;

вул. Михайлова;

вул. Артюшенко.

Проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

Наразі у Дніпрі у звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП.

Аварійні ситуації на мережах теплопостачання відсутні.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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