Было две: появилась уточненная информация о взрывах в Днепре днем 3 января

Днем 3 января жители Днепра слышали взрывы. Около 14:20 слышали два громких баха прозвучали в Днепровском районе и в самом городе. Позже в Воздушном командовании Схід сообщили, что сбили управляемую авиационную ракету х-59.
Как оказалось, россияне атаковали Днепр двумя такими ракетами. Так что сбили не одну, а две х-59, об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.
Из-за падения обломков возник незначительный пожар. Загорелась сухая трава на открытой территории, уточнил глава ОВА.
Также за день было 8 атак Никопольщины. Агрессор бил артиллерией и дронами-камикадзе. Целил по Никополю, Марганецкой и Красногригоревской тергромаде. Люди не пострадали. Но есть разрушение в райцентре. Повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек, 7 солнечных панелей, теплицы и авто. Задели также линии электропередач и газопровод.
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