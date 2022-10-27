Был возле места удара за час до: владелец разрушенного шиномонтажа в Днепре о ракетной атаке

Днепровский шиномонтаж, у которого разорвалась российская ракета, открылся за несколько дней до удара.

Об этом рассказал владелец шиномонтажа Роман.

По его словам, шиномонтаж был открыт за несколько дней до вражеского удара. Владелец только завез оборудование и установил вывеску, но не успел полностью открыться.

Роман отметил, что ушел с работы за час до трагедии и если бы задержался дольше – не выжил.

Как только узнал о взрыве, решил посмотреть видео с камеры видеонаблюдения. Она уже не работала. Сразу позвонил директору соседней АЗС – он все подтвердил.

Еще не знаю, хоть что-то уцелело. Я вообще не понимаю… Здесь нет никаких ангаров, ничего такого, что могло бы хоть как-то оправдать этот бессмысленный и жестокий удар. Объект гражданский, где люди моют, чинят и заправляют свои машины, – рассказал владелец Роман.

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