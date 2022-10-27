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  • Был возле места удара за час до: владелец разрушенного шиномонтажа в Днепре о ракетной атаке

Был возле места удара за час до: владелец разрушенного шиномонтажа в Днепре о ракетной атаке

Сегодня 10:55
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Днепровский шиномонтаж, у которого разорвалась российская ракета, открылся за несколько дней до удара.

Новости Днепра про Был возле места удара за час до: владелец разрушенного шиномонтажа в Днепре о ракетной атаке

Об этом рассказал владелец шиномонтажа Роман.

По его словам, шиномонтаж был открыт за несколько дней до вражеского удара. Владелец только завез оборудование и установил вывеску, но не успел полностью открыться.

Новости Днепра про Был возле места удара за час до: владелец разрушенного шиномонтажа в Днепре о ракетной атаке

Роман отметил, что ушел с работы за час до трагедии и если бы задержался дольше – не выжил.

Как только узнал о взрыве, решил посмотреть видео с камеры видеонаблюдения. Она уже не работала. Сразу позвонил директору соседней АЗС – он все подтвердил.

 

Еще не знаю, хоть что-то уцелело. Я вообще не понимаю… Здесь нет никаких ангаров, ничего такого, что могло бы хоть как-то оправдать этот бессмысленный и жестокий удар. Объект гражданский, где люди моют, чинят и заправляют свои машины, – рассказал владелец Роман.

Новости Днепра про Был возле места удара за час до: владелец разрушенного шиномонтажа в Днепре о ракетной атаке

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Новости Днепра про Был возле места удара за час до: владелец разрушенного шиномонтажа в Днепре о ракетной атакеУкраїнська Новости Днепра про Был возле места удара за час до: владелец разрушенного шиномонтажа в Днепре о ракетной атакеРусский

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