Был возле места удара за час до: владелец разрушенного шиномонтажа в Днепре о ракетной атаке

Об этом рассказал владелец шиномонтажа Роман.
По его словам, шиномонтаж был открыт за несколько дней до вражеского удара. Владелец только завез оборудование и установил вывеску, но не успел полностью открыться.
Роман отметил, что ушел с работы за час до трагедии и если бы задержался дольше – не выжил.
Как только узнал о взрыве, решил посмотреть видео с камеры видеонаблюдения. Она уже не работала. Сразу позвонил директору соседней АЗС – он все подтвердил.
Еще не знаю, хоть что-то уцелело. Я вообще не понимаю… Здесь нет никаких ангаров, ничего такого, что могло бы хоть как-то оправдать этот бессмысленный и жестокий удар. Объект гражданский, где люди моют, чинят и заправляют свои машины, – рассказал владелец Роман.
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