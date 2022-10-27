Був біля місця удару за годину до: власник зруйнованого шиномонтажу у Дніпрі про ракетну атаку

Дніпровський шиномонтаж, біля якого розірвалася російська ракета, відкрився за декілька днів до удару.

Про це розповів власник шиномонтажу Роман, повідомляє ДніпроОВА.

За його словами, шиномонтаж відкрили за декілька днів до ворожого удару. Власник тільки завіз обладнання та встановив вивіску, але не встиг повністю відкритися.

Роман зазначив, що пішов з роботи за годину до трагедії і якщо б затримався довше – не вижив.

Як тільки дізнався про вибух, вирішив переглянути відео з камери відеонагляду. Вона вже не працювала. Одразу зателефонував директору АЗС, яка знаходиться поряд – він усе підтвердив.

Ще не знаю, чи бодай щось уціліло. Я взагалі не розумію… Тут немає ніяких ангарів, нічого такого, що могло б хоч якось виправдати цей безглуздий та жорстокий удар. Об’єкт цивільний, де люди миють, лагодять та заправляють свої машини, – розповів власник Роман.

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