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  • «Прикован к постели»: полицейский из Каменского получил тяжелое ранение в Бахмуте

«Прикован к постели»: полицейский из Каменского получил тяжелое ранение в Бахмуте

Сегодня 10:06
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В Бахмуте получил тяжелое ранение полицейский из Днепропетровской области.

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Об этом рассказала жена бойца Катерина. 

По словам Екатерины, ее муж участвовал в боевых действиях под Бахмутом и получил тяжелое ранение. Пока он прикован к постели и нуждается в лечении. У него сложная травма позвоночника и спинного мозга.

Помочь бойцу могут в Израиле, однако со всеми скидками лечение все равно очень дорогое. Один месяц реабилитации стоит примерно 50 тысяч долларов, однако насколько долго придется провести в клинике – неизвестно. Конечно, таких денег у семьи полицейского нет.

Сколько будет этих месяцев – неизвестно, но рассчитываем на 2-3. То есть, цена вопроса около 150 тыс долларов. Мы почти собрали на первый месяц лечения, – отметила Екатерина.

Если у вас есть возможность помочь, подробную информацию вы можете найти тут.

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